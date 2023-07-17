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        4 aydır aranan genç, elleri bağlı ağaca asılı halde ölü bulundu

        Adıyaman'da, 4 ay önce işe gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Sait Sağır'ın, elleri arkadan bağlı, ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 15:08
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        4 ay sonra elleri bağlı asılı halde bulundu
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        Adıyaman'ın Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde oturan Sait Sağır (27), 9 Mart günü sabah saatlerinde çalıştığı ekmek fırınına gitmek için evden çıktı.

        Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır'a ulaşamayınca, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından, Sait Sağır'ın bulunması için ilçe merkezi ve köylerde arama yapıldı. Ancak Sağır'a ulaşılamadı.

        Dün akşam saatlerinde Süphane bölgesinde koyun otlatan bir çoban ağaca asılı ceset görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, elleri arkadan bağlı, asılı cesedin, Sait Sağır'a ait olduğunu belirledi.

        Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Sağır'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayı haber alıp hastaneye gelen Sağır'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Güvenlik güçleri, Sağır'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        #Adıyaman Haberleri
        #Besni
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