4 Mayıs Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 127.659'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.462 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 4 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 64 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 127 bin 659, can kaybının 3 bin 461'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 771 test yapıldı. Bu kapsamda 1614 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 64 hasta vefat etti, 5 bin 15 hasta ise iyileşti.

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Toplam test sayısı 1 milyon 171 bin 138, toplam vaka sayısı 127 bin 659, toplam vefat sayısı 3 bin 461, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1384, toplam entübe hasta sayısı 727, toplam iyileşen hasta sayısı 68 bin 166 oldu.

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1711 artarak 67 bin 494'e yükseldi. İngiltere'de koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 315 artarak 28 bin 446'ya yükseldi. Günlük ölüm sayılarında düşüş yaşanan İtalya'da son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüs kaynaklı ölümler 28 bin 884 yükseldi. İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 164 artışla 25 bin 264'e çıktı. Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 135 artarak 24 bin 895'e yükseldi.