ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2018'i yayımladı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, üniversite dayları tercih için lisans bölümlerini araştırmaya başladı. YKS puanlarıyal tercih yapılacak 4 yıllık lisans bölümleri Yükseköğretim Kurulu - YÖK tarafından yayımlandı.
İşte 2018 4 yıllık üniversite bölümleri:
|
2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU
|
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
|
PUAN TÜRÜ
|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|
SAY
|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
|
SAY
|
Adli Bilimler
|
SAY
|
Adli Bilişim Mühendisliği
|
SAY
|
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
|
SAY
|
Aile ve Tüketici Bilimleri
|
EA
|
Aktüerya (Fakülte)
|
SAY
|
Aktüerya (Yüksekokul)
|
SAY
|
Aktüerya Bilimleri
|
SAY
|
Aktüerya ve Risk Yönetimi
|
EA
|
Alman Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Almanca Öğretmenliği
|
DİL
|
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
|
DİL
|
Animasyon ve Oyun Tasarımı
|
SÖZ
|
Antrenörlük Eğitimi
|
EA
|
Antropoloji
|
EA
|
Arap Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Arapça Öğretmenliği
|
DİL
|
Arkeoloji
|
EA
|
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
|
SÖZ
|
Arnavut Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Astronomi ve Uzay Bilimleri
|
SAY
|
Avrupa Birliği İlişkileri
|
EA
|
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
|
SÖZ
|
Bahçe Bitkileri
|
SAY
|
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
|
SAY
|
Balıkçılık Teknolojisi
|
SAY
|
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
|
SAY
|
Bankacılık (Fakülte)
|
EA
|
Bankacılık (Yüksekokul)
|
EA
|
Bankacılık ve Finans (Fakülte)
|
EA
|
Bankacılık ve Finans (Yüksekokul)
|
EA
|
Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte)
|
EA
|
Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
|
EA
|
Basım Teknolojileri (Yüksekokul)
|
SAY
|
Basın ve Yayın
|
SÖZ
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|
EA
|
2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU
|
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
|
PUAN TÜRÜ
|
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|
SAY
|
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
|
SAY
|
Bilgi ve Belge Yönetimi
|
EA
|
Bilgisayar Bilimleri
|
SAY
|
Bilgisayar Mühendisliği
|
SAY
|
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
|
SAY
|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|
SAY
|
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
|
SAY
|
Bilgisayar-Enformatik
|
SAY
|
Bilim Tarihi
|
EA
|
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
|
SAY
|
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
|
SAY
|
Bitki Koruma
|
SAY
|
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
|
SAY
|
Biyoenformatik ve Genetik
|
SAY
|
Biyokimya
|
SAY
|
Biyoloji
|
SAY
|
Biyoloji Öğretmenliği
|
SAY
|
Biyomedikal Mühendisliği
|
SAY
|
Biyomühendislik
|
SAY
|
Biyosistem Mühendisliği
|
SAY
|
Biyoteknoloji
|
SAY
|
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
|
SAY
|
Boşnak Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Bulgar Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
|
SÖZ
|
Cevher Hazırlama Mühendisliği
|
SAY
|
Coğrafya
|
SÖZ
|
Coğrafya Öğretmenliği
|
SÖZ
|
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|
SÖZ
|
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|
EA
|
Çerkez Dili ve Edebiyatı
|
SÖZ
|
Çeviribilim
|
DİL
|
Çevre Mühendisliği
|
SAY
|
Çin Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Çizgi Film ve Animasyon
|
SÖZ
|
2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU
|
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
|
PUAN TÜRÜ
|
Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|
EA
|
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
|
EA
|
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
|
EA
|
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|
SAY
|
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)
|
SAY
|
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|
EA
|
Deri Mühendisliği
|
SAY
|
Dijital Oyun Tasarımı
|
SAY
|
Dil ve Konuşma Terapisi
|
SAY
|
Dilbilim
|
DİL
|
Dilbilimi
|
DİL
|
Diş Hekimliği
|
SAY
|
Ebelik (Fakülte)
|
SAY
|
Ebelik (Yüksekokul)
|
SAY
|
Eczacılık
|
SAY
|
Ekonometri
|
EA
|
Ekonomi
|
EA
|
Ekonomi ve Finans
|
EA
|
El Sanatları
|
SÖZ
|
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
|
EA
|
Elektrik Mühendisliği
|
SAY
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|
SAY
|
Elektronik Mühendisliği
|
SAY
|
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
|
EA
|
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|
SAY
|
Endüstri Mühendisliği
|
SAY
|
Endüstri Mühendisliği Programları
|
SAY
|
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)
|
SAY
|
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul)
|
SAY
|
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
|
SAY
|
Endüstriyel Tasarım
|
SAY
|
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
|
SAY
|
Enerji Mühendisliği
|
SAY
|
Enerji Sistemleri Mühendisliği
|
SAY
|
Enerji Yönetimi
|
EA
|
Ergoterapi (Fakülte)
|
SAY
|
Ergoterapi (Yüksekokul)
|
SAY
|
2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU
|
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
|
PUAN TÜRÜ
|
Ermeni Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Eşit Ağırlıklı Programlar
|
EA
|
Fars Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Felsefe
|
EA
|
Felsefe Grubu Öğretmenliği
|
EA
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği
|
SAY
|
Film Tasarım ve Yazarlık
|
SÖZ
|
Film Tasarım ve Yönetmenliği
|
SÖZ
|
Film Tasarımı
|
SÖZ
|
Fizik
|
SAY
|
Fizik Mühendisliği
|
SAY
|
Fizik Öğretmenliği
|
SAY
|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|
SAY
|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
|
SAY
|
Fotoğraf
|
SÖZ
|
Fotoğraf ve Video
|
SÖZ
|
Fransız Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Fransızca Öğretmenliği
|
DİL
|
Gastronomi (Yüksekokul)
|
SÖZ
|
Gastronomi (Fakülte)
|
SÖZ
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|
SÖZ
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|
SÖZ
|
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte)
|
EA
|
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul)
|
EA
|
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte)
|
EA
|
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul)
|
EA
|
Gazetecilik
|
SÖZ
|
Geleneksel Türk Sanatları
|
SÖZ
|
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|
SAY
|
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|
SAY
|
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)
|
SAY
|
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
|
SAY
|
Gemi ve Yat Tasarımı
|
SAY
|
Genetik ve Biyomühendislik
|
SAY
|
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
|
SAY
|
Geomatik Mühendisliği
|
SAY
|
2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU
|
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
|
PUAN TÜRÜ
|
Gerontoloji
|
SAY
|
Gıda Mühendisliği
|
SAY
|
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)
|
SAY
|
Girişimcilik
|
EA
|
Görsel İletişim
|
SÖZ
|
Görsel İletişim Tasarımı
|
SÖZ
|
Görsel Sanatlar
|
SÖZ
|
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
|
SÖZ
|
Grafik Tasarım
|
EA
|
Grafik Tasarımı
|
EA
|
Gümrük İşletme (Yüksekokul)
|
EA
|
Gürcü Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Güverte (Yüksekokul)
|
SAY
|
Halkbilim
|
SÖZ
|
Halkla İlişkiler
|
SÖZ
|
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
|
SÖZ
|
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
|
SÖZ
|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|
SÖZ
|
Harita Mühendisliği
|
SAY
|
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
|
SAY
|
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)
|
SAY
|
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
|
SAY
|
Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|
EA
|
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|
EA
|
Hayvansal Üretim (Yüksekokul)
|
SAY
|
Hemşirelik (Fakülte)
|
SAY
|
Hemşirelik (Yüksekokul)
|
SAY
|
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte)
|
SAY
|
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul)
|
SAY
|
Hidrojeoloji Mühendisliği
|
SAY
|
Hindoloji
|
DİL
|
Hititoloji
|
SÖZ
|
Hukuk
|
EA
|
Hungaroloji
|
DİL
|
İbrani Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
İç Mimarlık
|
SAY
|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|
EA
|
2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU
|
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
|
PUAN TÜRÜ
|
Gerontoloji
|
SAY
|
Gıda Mühendisliği
|
SAY
|
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)
|
SAY
|
Girişimcilik
|
EA
|
Görsel İletişim
|
SÖZ
|
Görsel İletişim Tasarımı
|
SÖZ
|
Görsel Sanatlar
|
SÖZ
|
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
|
SÖZ
|
Grafik Tasarım
|
EA
|
Grafik Tasarımı
|
EA
|
Gümrük İşletme (Yüksekokul)
|
EA
|
Gürcü Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Güverte (Yüksekokul)
|
SAY
|
Halkbilim
|
SÖZ
|
Halkla İlişkiler
|
SÖZ
|
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
|
SÖZ
|
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
|
SÖZ
|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|
SÖZ
|
Harita Mühendisliği
|
SAY
|
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
|
SAY
|
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)
|
SAY
|
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
|
SAY
|
Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|
EA
|
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|
EA
|
Hayvansal Üretim (Yüksekokul)
|
SAY
|
Hemşirelik (Fakülte)
|
SAY
|
Hemşirelik (Yüksekokul)
|
SAY
|
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte)
|
SAY
|
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul)
|
SAY
|
Hidrojeoloji Mühendisliği
|
SAY
|
Hindoloji
|
DİL
|
Hititoloji
|
SÖZ
|
Hukuk
|
EA
|
Hungaroloji
|
DİL
|
İbrani Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
İç Mimarlık
|
SAY
|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|
EA
|
2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU
|
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
|
PUAN TÜRÜ
|
İktisadi ve İdari Bilimler Programları
|
EA
|
İktisadi ve İdari Programlar
|
EA
|
İktisat
|
EA
|
İlahiyat
|
SÖZ
|
İletişim
|
SÖZ
|
İletişim Bilimleri
|
SÖZ
|
İletişim Sanatları
|
SÖZ
|
İletişim Tasarımı
|
SÖZ
|
İletişim Tasarımı ve Medya
|
SÖZ
|
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
|
SÖZ
|
İletişim ve Tasarım
|
SÖZ
|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|
SAY
|
İmalat Mühendisliği
|
SAY
|
İngiliz Dil Bilimi
|
DİL
|
İngiliz Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
|
DİL
|
İngilizce Öğretmenliği
|
DİL
|
İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte)
|
EA
|
İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul)
|
EA
|
İnsan ve Toplum Bilimleri
|
EA
|
İnşaat Mühendisliği
|
SAY
|
İslam Ekonomisi ve Finans
|
EA
|
İslam ve Din Bilimleri
|
SÖZ
|
İslami İlimler
|
SÖZ
|
İspanyol Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
İstatistik
|
SAY
|
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
|
SAY
|
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)
|
SAY
|
İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)
|
SAY
|
İşletme
|
EA
|
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)
|
EA
|
İşletme Enformatiği
|
EA
|
İşletme Mühendisliği
|
SAY
|
İşletme Yönetimi
|
EA
|
İşletme-Ekonomi
|
EA
|
İtalyan Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Japon Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU
|
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
|
PUAN TÜRÜ
|
Japonca Öğretmenliği
|
DİL
|
Jeofizik Mühendisliği
|
SAY
|
Jeoloji Mühendisliği
|
SAY
|
Kamu Yönetimi
|
EA
|
Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği
|
SAY
|
Karşılaştırmalı Edebiyat
|
DİL
|
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
|
SAY
|
Kimya
|
SAY
|
Kimya Mühendisliği
|
SAY
|
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
|
SAY
|
Kimya Öğretmenliği
|
SAY
|
Kimya ve Süreç Mühendisliği
|
SAY
|
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
|
SAY
|
Klasik Arkeoloji
|
EA
|
Konaklama İşletmeciliği (Fakülte)
|
EA
|
Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul)
|
EA
|
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
|
EA
|
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
|
SAY
|
Kore Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
|
SÖZ
|
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
|
EA
|
Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul)
|
EA
|
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|
EA
|
Kültür ve İletişim Bilimleri
|
SÖZ
|
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
|
EA
|
Kürt Dili ve Edebiyatı
|
SÖZ
|
Latin Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Leh Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Lif ve Polimer Mühendisliği
|
SAY
|
Lojistik (Yüksekokul)
|
EA
|
Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)
|
EA
|
Lojistik Yönetimi (Fakülte)
|
EA
|
Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)
|
EA
|
Maden Mühendisliği
|
SAY
|
Makine Mühendisliği
|
SAY
|
Makine ve İmalat Mühendisliği
|
SAY
|
Maliye
|
EA
|
2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU
|
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
|
PUAN TÜRÜ
|
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
|
SAY
|
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
|
SAY
|
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
|
SAY
|
Malzeme Mühendisliği
|
SAY
|
Matematik
|
SAY
|
Matematik Mühendisliği
|
SAY
|
Matematik Öğretmenliği
|
SAY
|
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
|
SAY
|
Matematik-Bilgisayar
|
SAY
|
Medya ve Görsel Sanatlar
|
SÖZ
|
Medya ve İletişim (Fakülte)
|
SÖZ
|
Medya ve İletişim (Yüksekokul)
|
SÖZ
|
Mekatronik Mühendisliği
|
SAY
|
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
|
SAY
|
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|
SAY
|
Meteoroloji Mühendisliği
|
SAY
|
Mimarlık
|
SAY
|
Moda Tasarımı (Fakülte)
|
EA
|
Moda Tasarımı (Yüksekokul)
|
EA
|
Moda ve Tekstil Tasarımı
|
EA
|
Moleküler Biyoloji ve Genetik
|
SAY
|
Moleküler Biyoteknoloji
|
SAY
|
Muhasebe (Yüksekokul)
|
EA
|
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)
|
EA
|
Muhasebe ve Denetim (Fakülte)
|
EA
|
Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul)
|
EA
|
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
|
EA
|
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul)
|
EA
|
Mühendislik Programları
|
SAY
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
|
SAY
|
Mütercim-Tercümanlık
|
DİL
|
Müzecilik
|
EA
|
Nanobilim ve Nanoteknoloji
|
SAY
|
Nanoteknoloji Mühendisliği
|
SAY
|
Nükleer Enerji Mühendisliği
|
SAY
|
Odyoloji (Fakülte)
|
SAY
|
Odyoloji (Yüksekokul)
|
SAY
|
2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU
|
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
|
PUAN TÜRÜ
|
Okul Öncesi Öğretmenliği
|
SÖZ
|
Optik ve Akustik Mühendisliği
|
SAY
|
Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)
|
EA
|
Orman Endüstrisi Mühendisliği
|
SAY
|
Orman Mühendisliği
|
SAY
|
Ortez-Protez (Fakülte)
|
SAY
|
Ortez-Protez (Yüksekokul)
|
SAY
|
Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)
|
EA
|
Otomotiv Mühendisliği
|
SAY
|
Özel Eğitim Öğretmenliği
|
SÖZ
|
Pazarlama (Fakülte)
|
EA
|
Pazarlama (Yüksekokul)
|
EA
|
Perfüzyon (Fakülte)
|
SAY
|
Perfüzyon (Yüksekokul)
|
SAY
|
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
|
SAY
|
Peyzaj Mimarlığı
|
SAY
|
Pilotaj
|
SAY
|
Polimer Mühendisliği
|
SAY
|
Polonya Dili ve Kültürü
|
DİL
|
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
|
EA
|
Psikoloji
|
EA
|
Radyo ve Televizyon
|
SÖZ
|
Radyo, Televizyon ve Sinema
|
SÖZ
|
Raylı Sistemler Mühendisliği
|
SAY
|
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|
EA
|
Reklam Tasarımı ve İletişimi
|
SÖZ
|
Reklamcılık
|
SÖZ
|
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
|
SÖZ
|
Rekreasyon
|
EA
|
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
|
SÖZ
|
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
|
SÖZ
|
Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)
|
EA
|
Rus Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|
EA
|
Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)
|
EA
|
Sanat Tarihi
|
SÖZ
|
Sanat ve Kültür Yönetimi
|
SÖZ
|
2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU
|
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
|
PUAN TÜRÜ
|
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
|
EA
|
Sanat Yönetimi
|
SÖZ
|
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)
|
EA
|
Sermaye Piyasası (Yüksekokul)
|
EA
|
Seyahat İşletmeciliği (Fakülte)
|
EA
|
Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul)
|
EA
|
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
|
EA
|
Sınıf Öğretmenliği
|
EA
|
Sigortacılık (Yüksekokul)
|
EA
|
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
|
EA
|
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte)
|
EA
|
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul)
|
EA
|
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
|
EA
|
Sinema ve Dijital Medya
|
SÖZ
|
Sinema ve Televizyon
|
SÖZ
|
Sinoloji
|
DİL
|
Siyaset Bilimi
|
EA
|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|
EA
|
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|
EA
|
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|
SÖZ
|
Sosyal Hizmet (Fakülte)
|
EA
|
Sosyal Hizmet (Yüksekokul)
|
EA
|
Sosyoloji
|
EA
|
Spor Yöneticiliği (Fakülte)
|
EA
|
Spor Yöneticiliği (Yüksekokul)
|
EA
|
Su Bilimleri ve Mühendisliği
|
SAY
|
Su Ürünleri Mühendisliği
|
SAY
|
Sümeroloji
|
SÖZ
|
Süryani Dili ve Edebiyatı
|
SÖZ
|
Süt Teknolojisi
|
SAY
|
Şehir ve Bölge Planlama
|
SAY
|
Takı Tasarımı
|
EA
|
Tapu Kadastro (Yüksekokul)
|
EA
|
Tarım Ekonomisi
|
EA
|
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|
SAY
|
Tarımsal Biyoteknoloji
|
SAY
|
Tarımsal Genetik Mühendisliği
|
SAY
|
2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU
|
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
|
PUAN TÜRÜ
|
Tarımsal Yapılar ve Sulama
|
SAY
|
Tarih
|
SÖZ
|
Tarih Öğretmenliği
|
SÖZ
|
Tarih Öncesi Arkeolojisi
|
EA
|
Tarla Bitkileri
|
SAY
|
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|
EA
|
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
|
EA
|
Tekstil Mühendisliği
|
SAY
|
Tekstil Tasarımı
|
EA
|
Tekstil ve Moda Tasarımı
|
EA
|
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
|
SÖZ
|
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
|
SÖZ
|
Tıp
|
SAY
|
Tıp Mühendisliği
|
SAY
|
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
|
SÖZ
|
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|
SAY
|
Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|
EA
|
Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
|
EA
|
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)
|
EA
|
Turizm Rehberliği (Fakülte)
|
DİL
|
Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
|
DİL
|
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)
|
EA
|
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul)
|
EA
|
Turizm ve Otelcilik (Fakülte)
|
EA
|
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul)
|
EA
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
SÖZ
|
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|
SÖZ
|
Türk Halkbilimi
|
SÖZ
|
Türk İslam Arkeolojisi
|
EA
|
Türkçe Öğretmenliği
|
SÖZ
|
Tütün Eksperliği (Yüksekokul)
|
SAY
|
Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte)
|
SAY
|
Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul)
|
SAY
|
Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte)
|
SAY
|
Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul)
|
SAY
|
Uçak Mühendisliği
|
SAY
|
Uçak ve Uzay Mühendisliği
|
SAY
|
2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU
|
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
|
PUAN TÜRÜ
|
Ukrayna Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Ulaştırma Mühendisliği
|
SAY
|
Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte)
|
EA
|
Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul)
|
EA
|
Uluslararası Finans (Fakülte)
|
EA
|
Uluslararası Finans (Yüksekokul)
|
EA
|
Uluslararası Finans ve Bankacılık (Fakülte)
|
EA
|
Uluslararası Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)
|
EA
|
Uluslararası Girişimcilik
|
EA
|
Uluslararası İlişkiler
|
EA
|
Uluslararası İşletme Yönetimi
|
EA
|
Uluslararası İşletmecilik
|
EA
|
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte)
|
EA
|
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Yüksekokul)
|
EA
|
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte)
|
EA
|
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)
|
EA
|
Uluslararası Lojistik Yönetimi
|
EA
|
Uluslararası Ticaret (Fakülte)
|
EA
|
Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)
|
EA
|
Uluslararası Ticaret ve Finans
|
EA
|
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
|
EA
|
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul)
|
EA
|
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
|
EA
|
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul)
|
EA
|
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte)
|
EA
|
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)
|
EA
|
Urdu Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
|
SAY
|
Uzay Mühendisliği
|
SAY
|
Veteriner
|
SAY
|
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
|
SAY
|
Yazılım Mühendisliği
|
SAY
|
Yeni Medya (Fakülte)
|
SÖZ
|
Yeni Medya (Yüksekokul)
|
SÖZ
|
Yeni Medya ve Gazetecilik
|
SÖZ
|
Yeni Medya ve İletişim
|
SÖZ
|
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları
|
SAY
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
|
2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU
|
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
|
PUAN TÜRÜ
|
Yerel Yönetimler
|
EA
|
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Fakülte)
|
EA
|
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul)
|
EA
|
Yönetim Bilimleri Programları
|
EA
|
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|
EA
|
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
|
EA
|
Yunan Dili ve Edebiyatı
|
DİL
|
Zaza Dili ve Edebiyatı
|
SÖZ
|
Ziraat Mühendisliği Programları
|
SAY
|
Zootekni
|
SAY
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER