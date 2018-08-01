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4 yıllık bölümler: YKS sonuçlarıyla tercih yapılacak 4 yıllık üniversite lisans bölümleri

4 yıllık üniversite bölümleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları tarafından araştırılıyor. Öte yandan ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzları da yayımlandı. İşte 4 yıllık üniversite bölümleri...

01.08.2018 - 11:17 | Güncelleme:

ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2018'i yayımladı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, üniversite dayları tercih için lisans bölümlerini araştırmaya başladı. YKS puanlarıyal tercih yapılacak 4 yıllık lisans bölümleri Yükseköğretim Kurulu - YÖK tarafından yayımlandı.

İşte 2018 4 yıllık üniversite bölümleri:

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

PUAN TÜRÜ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

SAY

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)

SAY

Adli Bilimler

SAY

Adli Bilişim Mühendisliği

SAY

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

SAY

Aile ve Tüketici Bilimleri

EA

Aktüerya (Fakülte)

SAY

Aktüerya (Yüksekokul)

SAY

Aktüerya Bilimleri

SAY

Aktüerya ve Risk Yönetimi

EA

Alman Dili ve Edebiyatı

DİL

Almanca Öğretmenliği

DİL

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

DİL

Animasyon ve Oyun Tasarımı

SÖZ

Antrenörlük Eğitimi

EA

Antropoloji

EA

Arap Dili ve Edebiyatı

DİL

Arapça Öğretmenliği

DİL

Arkeoloji

EA

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

SÖZ

Arnavut Dili ve Edebiyatı

DİL

Astronomi ve Uzay Bilimleri

SAY

Avrupa Birliği İlişkileri

EA

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

SÖZ

Bahçe Bitkileri

SAY

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

SAY

Balıkçılık Teknolojisi

SAY

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

SAY

Bankacılık (Fakülte)

EA

Bankacılık (Yüksekokul)

EA

Bankacılık ve Finans (Fakülte)

EA

Bankacılık ve Finans (Yüksekokul)

EA

Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte)

EA

Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)

EA

Basım Teknolojileri (Yüksekokul)

SAY

Basın ve Yayın

SÖZ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

EA

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

PUAN TÜRÜ

Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)

SAY

Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

SAY

Bilgi ve Belge Yönetimi

EA

Bilgisayar Bilimleri

SAY

Bilgisayar Mühendisliği

SAY

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

SAY

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

SAY

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

SAY

Bilgisayar-Enformatik

SAY

Bilim Tarihi

EA

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

SAY

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

SAY

Bitki Koruma

SAY

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

SAY

Biyoenformatik ve Genetik

SAY

Biyokimya

SAY

Biyoloji

SAY

Biyoloji Öğretmenliği

SAY

Biyomedikal Mühendisliği

SAY

Biyomühendislik

SAY

Biyosistem Mühendisliği

SAY

Biyoteknoloji

SAY

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

SAY

Boşnak Dili ve Edebiyatı

DİL

Bulgar Dili ve Edebiyatı

DİL

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

SÖZ

Cevher Hazırlama Mühendisliği

SAY

Coğrafya

SÖZ

Coğrafya Öğretmenliği

SÖZ

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

SÖZ

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

DİL

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

EA

Çerkez Dili ve Edebiyatı

SÖZ

Çeviribilim

DİL

Çevre Mühendisliği

SAY

Çin Dili ve Edebiyatı

DİL

Çizgi Film ve Animasyon

SÖZ

 

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

PUAN TÜRÜ

Çocuk Gelişimi (Fakülte)

EA

Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)

EA

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

EA

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)

SAY

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)

SAY

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

EA

Deri Mühendisliği

SAY

Dijital Oyun Tasarımı

SAY

Dil ve Konuşma Terapisi

SAY

Dilbilim

DİL

Dilbilimi

DİL

Diş Hekimliği

SAY

Ebelik (Fakülte)

SAY

Ebelik (Yüksekokul)

SAY

Eczacılık

SAY

Ekonometri

EA

Ekonomi

EA

Ekonomi ve Finans

EA

El Sanatları

SÖZ

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

EA

Elektrik Mühendisliği

SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

SAY

Elektronik Mühendisliği

SAY

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

EA

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

SAY

Endüstri Mühendisliği

SAY

Endüstri Mühendisliği Programları

SAY

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)

SAY

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul)

SAY

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

SAY

Endüstriyel Tasarım

SAY

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

SAY

Enerji Mühendisliği

SAY

Enerji Sistemleri Mühendisliği

SAY

Enerji Yönetimi

EA

Ergoterapi (Fakülte)

SAY

Ergoterapi (Yüksekokul)

SAY

 

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

PUAN TÜRÜ

Ermeni Dili ve Edebiyatı

DİL

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

DİL

Eşit Ağırlıklı Programlar

EA

Fars Dili ve Edebiyatı

DİL

Felsefe

EA

Felsefe Grubu Öğretmenliği

EA

Fen Bilgisi Öğretmenliği

SAY

Film Tasarım ve Yazarlık

SÖZ

Film Tasarım ve Yönetmenliği

SÖZ

Film Tasarımı

SÖZ

Fizik

SAY

Fizik Mühendisliği

SAY

Fizik Öğretmenliği

SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)

SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)

SAY

Fotoğraf

SÖZ

Fotoğraf ve Video

SÖZ

Fransız Dili ve Edebiyatı

DİL

Fransızca Öğretmenliği

DİL

Gastronomi (Yüksekokul)

SÖZ

Gastronomi (Fakülte)

SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

SÖZ

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte)

EA

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul)

EA

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte)

EA

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul)

EA

Gazetecilik

SÖZ

Geleneksel Türk Sanatları

SÖZ

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

SAY

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)

SAY

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)

SAY

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

SAY

Gemi ve Yat Tasarımı

SAY

Genetik ve Biyomühendislik

SAY

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

SAY

Geomatik Mühendisliği

SAY

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

PUAN TÜRÜ

Gerontoloji

SAY

Gıda Mühendisliği

SAY

Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)

SAY

Girişimcilik

EA

Görsel İletişim

SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı

SÖZ

Görsel Sanatlar

SÖZ

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

SÖZ

Grafik Tasarım

EA

Grafik Tasarımı

EA

Gümrük İşletme (Yüksekokul)

EA

Gürcü Dili ve Edebiyatı

DİL

Güverte (Yüksekokul)

SAY

Halkbilim

SÖZ

Halkla İlişkiler

SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

SÖZ

Harita Mühendisliği

SAY

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)

SAY

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)

SAY

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

SAY

Havacılık Yönetimi (Fakülte)

EA

Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)

EA

Hayvansal Üretim (Yüksekokul)

SAY

Hemşirelik (Fakülte)

SAY

Hemşirelik (Yüksekokul)

SAY

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte)

SAY

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul)

SAY

Hidrojeoloji Mühendisliği

SAY

Hindoloji

DİL

Hititoloji

SÖZ

Hukuk

EA

Hungaroloji

DİL

İbrani Dili ve Edebiyatı

DİL

İç Mimarlık

SAY

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

EA

 

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

PUAN TÜRÜ

Gerontoloji

SAY

Gıda Mühendisliği

SAY

Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)

SAY

Girişimcilik

EA

Görsel İletişim

SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı

SÖZ

Görsel Sanatlar

SÖZ

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

SÖZ

Grafik Tasarım

EA

Grafik Tasarımı

EA

Gümrük İşletme (Yüksekokul)

EA

Gürcü Dili ve Edebiyatı

DİL

Güverte (Yüksekokul)

SAY

Halkbilim

SÖZ

Halkla İlişkiler

SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

SÖZ

Harita Mühendisliği

SAY

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)

SAY

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)

SAY

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

SAY

Havacılık Yönetimi (Fakülte)

EA

Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)

EA

Hayvansal Üretim (Yüksekokul)

SAY

Hemşirelik (Fakülte)

SAY

Hemşirelik (Yüksekokul)

SAY

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte)

SAY

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul)

SAY

Hidrojeoloji Mühendisliği

SAY

Hindoloji

DİL

Hititoloji

SÖZ

Hukuk

EA

Hungaroloji

DİL

İbrani Dili ve Edebiyatı

DİL

İç Mimarlık

SAY

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

EA

 

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

PUAN TÜRÜ

İktisadi ve İdari Bilimler Programları

EA

İktisadi ve İdari Programlar

EA

İktisat

EA

İlahiyat

SÖZ

İletişim

SÖZ

İletişim Bilimleri

SÖZ

İletişim Sanatları

SÖZ

İletişim Tasarımı

SÖZ

İletişim Tasarımı ve Medya

SÖZ

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

SÖZ

İletişim ve Tasarım

SÖZ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

SAY

İmalat Mühendisliği

SAY

İngiliz Dil Bilimi

DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı

DİL

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

DİL

İngilizce Öğretmenliği

DİL

İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte)

EA

İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul)

EA

İnsan ve Toplum Bilimleri

EA

İnşaat Mühendisliği

SAY

İslam Ekonomisi ve Finans

EA

İslam ve Din Bilimleri

SÖZ

İslami İlimler

SÖZ

İspanyol Dili ve Edebiyatı

DİL

İstatistik

SAY

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

SAY

İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)

SAY

İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)

SAY

İşletme

EA

İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)

EA

İşletme Enformatiği

EA

İşletme Mühendisliği

SAY

İşletme Yönetimi

EA

İşletme-Ekonomi

EA

İtalyan Dili ve Edebiyatı

DİL

Japon Dili ve Edebiyatı

DİL

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

PUAN TÜRÜ

Japonca Öğretmenliği

DİL

Jeofizik Mühendisliği

SAY

Jeoloji Mühendisliği

SAY

Kamu Yönetimi

EA

Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği

SAY

Karşılaştırmalı Edebiyat

DİL

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

SAY

Kimya

SAY

Kimya Mühendisliği

SAY

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

SAY

Kimya Öğretmenliği

SAY

Kimya ve Süreç Mühendisliği

SAY

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

SAY

Klasik Arkeoloji

EA

Konaklama İşletmeciliği (Fakülte)

EA

Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul)

EA

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

EA

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

SAY

Kore Dili ve Edebiyatı

DİL

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

SÖZ

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

EA

Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul)

EA

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

EA

Kültür ve İletişim Bilimleri

SÖZ

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

EA

Kürt Dili ve Edebiyatı

SÖZ

Latin Dili ve Edebiyatı

DİL

Leh Dili ve Edebiyatı

DİL

Lif ve Polimer Mühendisliği

SAY

Lojistik (Yüksekokul)

EA

Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)

EA

Lojistik Yönetimi (Fakülte)

EA

Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)

EA

Maden Mühendisliği

SAY

Makine Mühendisliği

SAY

Makine ve İmalat Mühendisliği

SAY

Maliye

EA

 

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

PUAN TÜRÜ

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

SAY

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

SAY

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

SAY

Malzeme Mühendisliği

SAY

Matematik

SAY

Matematik Mühendisliği

SAY

Matematik Öğretmenliği

SAY

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

SAY

Matematik-Bilgisayar

SAY

Medya ve Görsel Sanatlar

SÖZ

Medya ve İletişim (Fakülte)

SÖZ

Medya ve İletişim (Yüksekokul)

SÖZ

Mekatronik Mühendisliği

SAY

Mekatronik Sistemler Mühendisliği

SAY

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

SAY

Meteoroloji Mühendisliği

SAY

Mimarlık

SAY

Moda Tasarımı (Fakülte)

EA

Moda Tasarımı (Yüksekokul)

EA

Moda ve Tekstil Tasarımı

EA

Moleküler Biyoloji ve Genetik

SAY

Moleküler Biyoteknoloji

SAY

Muhasebe (Yüksekokul)

EA

Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)

EA

Muhasebe ve Denetim (Fakülte)

EA

Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul)

EA

Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)

EA

Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul)

EA

Mühendislik Programları

SAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

SAY

Mütercim-Tercümanlık

DİL

Müzecilik

EA

Nanobilim ve Nanoteknoloji

SAY

Nanoteknoloji Mühendisliği

SAY

Nükleer Enerji Mühendisliği

SAY

Odyoloji (Fakülte)

SAY

Odyoloji (Yüksekokul)

SAY

 

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

PUAN TÜRÜ

Okul Öncesi Öğretmenliği

SÖZ

Optik ve Akustik Mühendisliği

SAY

Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)

EA

Orman Endüstrisi Mühendisliği

SAY

Orman Mühendisliği

SAY

Ortez-Protez (Fakülte)

SAY

Ortez-Protez (Yüksekokul)

SAY

Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)

EA

Otomotiv Mühendisliği

SAY

Özel Eğitim Öğretmenliği

SÖZ

Pazarlama (Fakülte)

EA

Pazarlama (Yüksekokul)

EA

Perfüzyon (Fakülte)

SAY

Perfüzyon (Yüksekokul)

SAY

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

SAY

Peyzaj Mimarlığı

SAY

Pilotaj

SAY

Polimer Mühendisliği

SAY

Polonya Dili ve Kültürü

DİL

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

EA

Psikoloji

EA

Radyo ve Televizyon

SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema

SÖZ

Raylı Sistemler Mühendisliği

SAY

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

EA

Reklam Tasarımı ve İletişimi

SÖZ

Reklamcılık

SÖZ

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

SÖZ

Rekreasyon

EA

Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)

SÖZ

Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

SÖZ

Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)

EA

Rus Dili ve Edebiyatı

DİL

Sağlık Yönetimi (Fakülte)

EA

Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)

EA

Sanat Tarihi

SÖZ

Sanat ve Kültür Yönetimi

SÖZ

 

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

PUAN TÜRÜ

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

EA

Sanat Yönetimi

SÖZ

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)

EA

Sermaye Piyasası (Yüksekokul)

EA

Seyahat İşletmeciliği (Fakülte)

EA

Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul)

EA

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

EA

Sınıf Öğretmenliği

EA

Sigortacılık (Yüksekokul)

EA

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

EA

Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte)

EA

Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul)

EA

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

EA

Sinema ve Dijital Medya

SÖZ

Sinema ve Televizyon

SÖZ

Sinoloji

DİL

Siyaset Bilimi

EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

EA

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

SÖZ

Sosyal Hizmet (Fakülte)

EA

Sosyal Hizmet (Yüksekokul)

EA

Sosyoloji

EA

Spor Yöneticiliği (Fakülte)

EA

Spor Yöneticiliği (Yüksekokul)

EA

Su Bilimleri ve Mühendisliği

SAY

Su Ürünleri Mühendisliği

SAY

Sümeroloji

SÖZ

Süryani Dili ve Edebiyatı

SÖZ

Süt Teknolojisi

SAY

Şehir ve Bölge Planlama

SAY

Takı Tasarımı

EA

Tapu Kadastro (Yüksekokul)

EA

Tarım Ekonomisi

EA

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

SAY

Tarımsal Biyoteknoloji

SAY

Tarımsal Genetik Mühendisliği

SAY

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

PUAN TÜRÜ

Tarımsal Yapılar ve Sulama

SAY

Tarih

SÖZ

Tarih Öğretmenliği

SÖZ

Tarih Öncesi Arkeolojisi

EA

Tarla Bitkileri

SAY

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

EA

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

EA

Tekstil Mühendisliği

SAY

Tekstil Tasarımı

EA

Tekstil ve Moda Tasarımı

EA

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)

SÖZ

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)

SÖZ

Tıp

SAY

Tıp Mühendisliği

SAY

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

SÖZ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

SAY

Turizm İşletmeciliği (Fakülte)

EA

Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

EA

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)

EA

Turizm Rehberliği (Fakülte)

DİL

Turizm Rehberliği (Yüksekokul)

DİL

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)

EA

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul)

EA

Turizm ve Otelcilik (Fakülte)

EA

Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul)

EA

Türk Dili ve Edebiyatı

SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

SÖZ

Türk Halkbilimi

SÖZ

Türk İslam Arkeolojisi

EA

Türkçe Öğretmenliği

SÖZ

Tütün Eksperliği (Yüksekokul)

SAY

Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte)

SAY

Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul)

SAY

Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte)

SAY

Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul)

SAY

Uçak Mühendisliği

SAY

Uçak ve Uzay Mühendisliği

SAY

 

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

PUAN TÜRÜ

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

DİL

Ulaştırma Mühendisliği

SAY

Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte)

EA

Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul)

EA

Uluslararası Finans (Fakülte)

EA

Uluslararası Finans (Yüksekokul)

EA

Uluslararası Finans ve Bankacılık (Fakülte)

EA

Uluslararası Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)

EA

Uluslararası Girişimcilik

EA

Uluslararası İlişkiler

EA

Uluslararası İşletme Yönetimi

EA

Uluslararası İşletmecilik

EA

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte)

EA

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Yüksekokul)

EA

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte)

EA

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)

EA

Uluslararası Lojistik Yönetimi

EA

Uluslararası Ticaret (Fakülte)

EA

Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)

EA

Uluslararası Ticaret ve Finans

EA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)

EA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul)

EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)

EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul)

EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte)

EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)

EA

Urdu Dili ve Edebiyatı

DİL

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

SAY

Uzay Mühendisliği

SAY

Veteriner

SAY

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

SAY

Yazılım Mühendisliği

SAY

Yeni Medya (Fakülte)

SÖZ

Yeni Medya (Yüksekokul)

SÖZ

Yeni Medya ve Gazetecilik

SÖZ

Yeni Medya ve İletişim

SÖZ

Yer Bilimleri Mühendisliği Programları

SAY

 

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

PUAN TÜRÜ

Yerel Yönetimler

EA

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Fakülte)

EA

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul)

EA

Yönetim Bilimleri Programları

EA

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Değerli Haberturk.com okurları.

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