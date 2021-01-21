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480 milyon yıllık denizyıldızı fosili keşfedildi

Biology Letters dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Fas'ta 480 milyon yıl öncesine dayanan bir denizyıldızı fosili keşfedildi. Anti Atlas Dağları'nda bulunan fosilin bilinen en eski denizyıldızı olduğu belirtildi

Daha eskisi bulunmadı... 480 milyon yıllık! - Habeler
Daha eskisi bulunmadı... 480 milyon yıllık!
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Science Focus internet sitesinde yer alan habere göre, Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, Fas'taki Anti Atlas Dağları'nda bir denizyıldızı fosili buldu.

Biology Letters dergisinde yayımlanan araştırmada, bulunan 480 milyon yıllık fosilin bilinen en eski denizyıldızı olduğu belirtildi.

Cantabrigiaster fezouataensis adı verilen antik denizyıldızı türünün, fosil örneğinde tüylü kollarının karmaşık bir tasarıma sahip olduğu vurgulandı.

Cambridge Üniversitesi'nden Aaron Hunter, çok iyi korunmuş fosildeki detay seviyesinin inanılmaz olduğunu kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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