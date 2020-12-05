Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 527.070'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 14.509 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

5 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

4 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746'ya ulaştı. Hasta sayısı 520 bin 167, vefat sayısı 14 bin 316, ağır hasta sayısı 5 bin 611, aktif hasta sayısı 87 bin 520 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 65 milyon 209 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 506 bini aşarken iyileşenlerin sayısı da 45 milyon 183 bine yaklaştı.

Vaka sayısı ABD'de 14 milyon 369 bini, Hindistan'da 9 milyon 556 bini, Brezilya'da 6 milyon 445 bini ve Rusya'da 2 milyon 375 bini aştı.

ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, Kovid-19'a karşı ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onayladığı aşıyı kamera karşısında yaptıracaklarını belirtti.

ABD merkezli 3M firması da salgının etkisiyle işletme modelinde gittiği yeniden yapılanma kapsamında dünya genelinde 2 bin 900 kişiyi işten çıkaracağını duyururken, ülkede günlük vaka ve can kaybı ile hastaneye kaldırılma oranları en yüksek seviyeye ulaştı.

İtalya'da salgında son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından beri günlük en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing, Kovid-19 nedeniyle 94 yaşında hayatını kaybetti.

Bulgaristan’da salgın nedeniyle ülkede, Mart 2021'de yapılması planlanan seçimlerin iki ay ertelenmesi gündeme getirildi.

Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle 7 Aralık'a kadar süreceği açıklanan genel karantina uygulamasının bir hafta daha uzatılacağı bildirildi.

İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’dekilerden daha iyi bilim insanlarına sahip oldukları için dünyada Kovid-19 aşısına onay veren ilk ülke olduklarını savundu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),üye ülkelerde vergi gelirlerinin salgından önce düştüğünü hatırlatarak özellikle tüketim vergisi olmak üzere ülkelerin vergi gelirlerinde bu yıl daha büyük düşüşlerin yaşanacağı yönünde uyarıda bulundu.

Sırbistan hükümeti, kafe, restoran, bar, gece kulübü ve alışveriş merkezlerinin yarın yerel saat ile 17.00'den, pazartesi sabah 05.00'e kadar hizmet vermemesi kararı aldı.

Çin'de salgının başlarında test üretimi ve dağıtımı konusundaki yetersizliklerin, kapalı kapılar ardında ehil olmayan şirketlere sağlanan imtiyazlarla üretilen hatalı testlerin virüsün fark edilmesini önlediği iddia edildi.

Meksika, Pfizer-BioNtech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının gelecek haftadan itibaren ülkede uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Güney Kore'de bugün aralarında 35 Kovid-19 hastasının da olduğu binlerce lise öğrencisi üniversite giriş sınavına katılacak. Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde 493 bin 430 öğrencinin 1380 merkezde sınava gireceği bildirildi. Açıklamada, Kovid-19 hastası 35 öğrenci ile kişisel karantinadaki öğrencilerin sınava hastane ve sağlık merkezlerinde hazırlanan özel bölümlerde gireceği belirtildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 48 oyuncunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Ashanti bölgesindeki cezaevlerinde, hapishane görevlisi ve mahkumlardan oluşan 98 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Salgında 2. dalgayı geride bırakan İsrail'de, günlük yeni vaka sayısında yeniden artış gözleniyor.

Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemleri hayata geçiren Pakistan’da, salgından korunmak için ülke genelinde dua edileceği bildirilirken, Parlamento Ulusal Sağlık Hizmetleri Sekreteri Dr. Nauşin Hamid, 2021'in ikinci çeyreğinde ücretsiz aşılamanın başlayacağını açıkladı.

İsrail vatandaşı Filistinli doktorlar, salgınla mücadeleye destek için İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne geldi.

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, İngiltere'nin acil durumlar için Kovid-19 aşısının kullanımını onaylamasını değerlendirerek, "Eğer ilk üç aylık aşı kullanımları etkili sonuç verir ve yan etki olmazsa biz de aşıyı onaylarız." dedi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, salgında vakaların artmasına rağmen tedbirlere tam olarak uyulmadığını belirtti ve hastanelerde yeterli kapasite olmadığı uyarısında bulundu.

Fas'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay uzatıldı. Böylelikle ülkede OHAL kararı 9. kez uzatılmış oldu.