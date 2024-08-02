5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
Şanlıurfa'da aynı aileden 5 çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan sürücü Mustafa K, polise teslim oldu. 19 yaşındaki sürücünün eyliyeti olmadığı ortaya çıktı. Kazada 2 çocuğu ve 3 yeğenini kaybeden, eşi ve diğer oğluyla tedavisi süren babanın hayati tehlikesi devam ediyor.
Şanlıurfa'da Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kazada hayatını kaybeden Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat (7) İsi kardeşlerin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
3'ü kardeş ölen 5 çocuğun da kuzen olduğu öğrenildi.
Aynı kazada yaralanan ve çocukları Rukiye ve Serhat'ı kaybeden baba Mehmet ile anne Zeynep (31) ve çocukları Abdulselam (12) İsi'nin ise tedavileri kentteki farklı hastanelerde devam ediyor.
Yoğun bakımda tedavisi süren baba Mehmet İsi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞTU
Kazanın ardından kaçan 19 yaşındaki otomobil sürücüsü Mustafa K.'nin, yanındaki Ş.İ. ile bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.
Mustafa K.'nin eyliyetinin de olmadığı ortaya çıktı.
CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Olayda hayatını kaybeden 5 çocuğun Şanlıurfa Mehmet Akif İnal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Ailelerine teslim edilen cenazeler, toprağa verilmek üzere Siverek ilçesine gönderildi.
BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Kazada yaralanan 3 kişinin tedavileri de Şanlıurfa Mehmet Akif İnal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
Kazada hayatını kaybeden Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) kardeşlerin babası Mehmet İsi'nin gece boyunca ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İsi ailesinin en büyük evlatları Abdulselam (12) İsi ile anne Zeynep'in (31) tedavileri de aynı hastanede sürdüğü ve durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Kazada hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazesi yakınlarınca Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Siverek ilçesindeki Söylemez Mahallesi Asiçayır Sokağı'na getirildi.
Buradaki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) kardeşler yan yana toprağa verildi.
Cenaze törenine İsi ailesinin yanı sıra Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Hayatını kaybeden çocukların dedesi Salih İsi, küçük yavruları kaybetmenin kendilerini derinden etkilediğini ve içlerinin yandığını belirterek, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
Torunlarının, oğluyla parka gitmek istediklerini anlatan dede İsi, "Yeni parka gitmişlerdi, babaları arabadan eşya çıkartırken gelen araç hem arabaya hem de bunlara çarpıyor." dedi.
NE OLMUŞTU?
Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde kontrolden çıkan 34 GB 7089 plakalı otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu Gülbahar, Leyla ve Muhammed İsi kardeşler ile kuzenleri Rukiye ve Serhat İsi kardeşler hayatını kaybetmiş, Rukiye ve Serhat İsi kardeşlerin anne-babasıyla 1 kardeşi de yaralanmıştı.