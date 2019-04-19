Küçük çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

Zafer Samancı'nın haberine göre, olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi bulunan bir sitede meydana geldi.

İddialara göre, sitede bulunan apartmanın 5’inci katında oturan Sebahat B. ile Mehmet B. çiftinin çocukları olan 4 yaşındaki Halil Erdem B., odasında oyun oynadığı sırada odasının penceresini açarak aşağıyı seyretmeye başladı. Dengesini kaybeden küçük çocuk 5. Kattan aşağı düşerek beton zemine çakıldı.



Anne Sebahat B. Sokakta gelen çığlıklar üzerine oğlunun bulunduğu odaya girdi. Oğlunu odada göremeyen anne açık olan camdan aşağı bakınca yerde yatan çocuğunu görüp şoka girdi. Mahalle sakinleri tarafından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından talihsiz çocuk ambulansla Konya Meram Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Halil Erdem B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.