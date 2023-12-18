Şanlıurfa'da yol ortasında feci dayak kamerada: 5 kişi böyle darp etti Şanlıurfa'da iki grubun yol ortasındaki kavgası kameraya yansıdı. Kavgada 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat darp etti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.12.2023 - 16:01 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:09 facebook

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