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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da yol ortasında kavga: 5 kişiden feci dayak kamerada - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da yol ortasında feci dayak kamerada: 5 kişi böyle darp etti

        Şanlıurfa'da iki grubun yol ortasındaki kavgası kameraya yansıdı. Kavgada 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat darp etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:01 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:09
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        5 kişiden feci dayak kamerada
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        Şanlıurfa'da yol ortasında 5 kişinin, aralarına aldıkları 1 kişiyi tekme-tokat darp ettikleri anlar kameraya yansıdı.

        Olay, dün akşam Birecik ilçesi Yeşildağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yolda karşılaşan 2 grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat dövdü. Aldığı darbelerle yere yığılan kişi, kaçarak bölgeden uzaklaştı.

        Polis, iki grubun kaçan şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

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