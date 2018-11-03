5 yaşındaki çocuğun özgemişi paylaşım rekoru kırdı. Piyano çaldığı, hip-hop dansı yaptığı, futbol oynadığı ve satranç benzeri bir strateji oyunu olan Go’da çok başarılı olduğu, hem İngilizce hem Çince olmak üzere toplamda 10.000’den fazla kitap okuduğu yer alıyor.

Çocuğun seyahat ettiği ülkeleri gösteren bir harita da bulunuyor. Kişisel özelliklerinde ise, 'güçlü bir karaktere sahip olduğu' ifade edilirken, aşıları yapılırken ağlamadığı örneği veriliyor. 'Yenilgiye tahammül edebilir' ifadesi altında ise "Eğer azar yersem, kendime hızla çeki düzen verip derslerime dönebilirim" sözleri yer alıyor. Haftada üç İngilizce kompozisyon yazdığı belirtilen çocuğun, yazılarında duygularını kağıda dökmeyi sevdiği de vurgulanıyor.

Sosyal medya kullanıcıları arasında ise farklı bir tartışma yaşandı. Bazıları çocuğun özgeçmişini takdirle karşılarken, bazıları ise bunun ürkütücü olduğunu ve çocuk sahibi olma fikrinden uzaklaştıklarını dile getirdi.

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