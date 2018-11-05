Kimisi genleri, kimisi küçük güzellik sırları sayesinde neredeyse hiç yaşlanmayan, 50 yaşını devirmiş dünyaca ünlü yıldızlar. Yıllara meydan okuyan bu kadınlar ne yer, ne içer, yüzüne ne sürer? İşte genç görünmenin sırları...
1
1|12
Kimisi genleri, kimisi küçük güzellik sırları sayesinde neredeyse hiç yaşlanmayan, 50 yaşını devirmiş dünyaca ünlü yıldızlar. Yıllara meydan okuyan bu kadınlar ne yer, ne içer, yüzüne ne sürer? İşte genç görünmenin sırları...
2
2|12
Monica Bellucci (54)
Monica Bellucci, ağır makyajdan ve saçını çok sık yıkamaktan kaçınıyor. Doğal tonlarda makyajı tercih ediyor.
3
3|12
40 yaşından beri cildini genç gösterecek müdahaleleri hiç ihmal etmediği konuşuluyor. Arada canının istediklerini yese de abartıya kaçmıyor, çok fazla su tüketiyor ve bol bol yüzüyor.
4
4|12
Sandra Bullock (54)
Cildi hâlâ 30’larında gösteriyor ama o da 50 yaşını devirmiş kadınlardan. Sandra Bullock’un gün boyu güzellik salonlarında bakım yaptırdığını sanmayın, 8 dakikadan ibaret olan klasik bir güzellik rutini olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bol bol elma yiyor.
5
5|12
Elizabeth Hurley (53)
Hurley, cildindeki toksinlerden arınmanın yolunun sudan geçtiğine inanıyor. Güne büyük bir bardak ılık su içmeden başlamıyor, çantasında su taşıyor. Arada soğuk suyla duş alıyor. Bronzlaşmaktan kaçınıyor. Spor yapmaktan çok hoşlanmıyor ama günde 30 dakika yürüyor. Sofrasından balık, esmer pirinç, sebze çorbası eksik olmuyor
6
6|12
Julianne Moore (57)
100 yaşına da gelse yine de genç gözükeceğine dair esprilere konu olan güzel aktris hayatında botoks yaptırmadığını iddia edenlerden. Moore, en büyük gençlik sırrının güneşten korunmak ve cildini derinlemesine temizlemek olduğunu söylüyor, vücudunu özel yağlarla nemlendiriyor. Başka özel formülü var mıdır bilenmez ama görünen o ki Julianne Moore genleri sağlam güzellerden...
7
7|12
Marcia Cross (56)
Makyajsızken bile yüzünde kırışıklığı görünmeyen Marcia Cross’un pahalı nemlendiricileri ve yüz maskesi olmadan bir yere gitmediği konuşuluyor. Güneşe çıkmıyor, kışın bile güneş koruyucuları kullanıyor. Yüzünde estetik müdahale olup olmadığı tartışılan aktrisin belirli aralıklarla yüzüne botoks ve dudaklarına dolgu yaptırdığına kesin gözüyle bakılıyor.
8
8|12
Demi Moore (55)
Demi Moore’un annesinden öğrendiği en önemli güzellik sırrı cildini nemsiz bırakmamak... Neme doymuş bir cildin makyaja ihtiyacının kalmayacağına inanan Moore kızlarına da bu geleneği aşılamış “Eve geç dönseniz de cildinizi neme doyurmadan yatağa girmeyin” diyormuş. Doğallıktan yana olan güzel yıldız özel bir etkinliğe katılmayacaksa saçını kurutmaktan bile kaçınıyor. Bir de Moore smoothie tutkunu...
9
9|12
Sharon Stone (60)
Cildinin parlaklığını günde 2 kez nemlendirmesine borçlu. Güneş koruyucusunu sürmeden dışarı adım atmıyor, pilates yapıyor. Cildini arındırmak için sabun kullanmaktan kaçınıyor, arındırıcı suları tercih ediyor. Vakit buldukça masaja gidiyor, çok fazla adım atmaya gayret ediyor. Cildi için balık ve yumurta tüketiyor.
10
10|12
Madonna (60)
Dünyanın en seksi kadınlarından Madonna’nın gençlik iksiri spor... Haftada 6 gün egzersiz yapıyor, özel beslenme programından dışarı çıkmıyor. İşlenmiş gıda, şekerli içecekler hayatında hiç yok. Her yere kendisine özel çalışan Japon şefiyle gidiyor. Madonna, en önemli güzellik sırlarından birinin de düzenli uyku olduğuna dikkat çekiyor. Yabanmersinli yüz jeli ve bitkisel cilt serumları gibi doğal cilt ürünleri kullanıyor.
11
11|12
Andie MacDowell (60)
Andie MacDowell’ın estetik müdahalelere karşı olan yıldızlardan olduğu bilinir. Belirli aralıklarla evinde hindistancevizi yağı ve tuzla peeling ve günde 1 saat egzersiz yapıyor. Sabahları hindistancevizi suyu içmeyi ihmal etmiyor. Bir çikolata tutkunu olduğundan aşırıya kaçmamak şartıyla her gün çikolata yiyor.
12
12|12
Sarah Jessica Parker (53)
Eline geçen her sabunla yüzünü yıkayabildiğini ama nemlendiricisine önem verdiğini söyleyen Parker, kuşburnu yağıyla kırışıklıklarıyla savaşıyor. Işıltılı saçlarındaki gizemi soranlara “Gece ıslak saçla uyumak” diyor. Zorunda kalmadıkça makyaj yapmıyor, güzel görünmeyi kendine takıntı haline getirmediğinin altını çiziyor.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.