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Julianne Moore (57)

100 yaşına da gelse yine de genç gözükeceğine dair esprilere konu olan güzel aktris hayatında botoks yaptırmadığını iddia edenlerden. Moore, en büyük gençlik sırrının güneşten korunmak ve cildini derinlemesine temizlemek olduğunu söylüyor, vücudunu özel yağlarla nemlendiriyor. Başka özel formülü var mıdır bilenmez ama görünen o ki Julianne Moore genleri sağlam güzellerden...