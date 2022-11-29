50 yılı aşkın süre sonra ailesine kavuştu 0:00 / 0:00

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Guardian'da yer alan habere göre, ABD'nin Teksas eyaletinde henüz bebekken kaçırılan Melissa Highsmith, 50 yılı aşkın sürenin ardından ailesine kavuştu.

1971 yılında bakıcısı tarafından kaçırılan ve şu an 53 yaşında olan Melissa, DNA testinin kesin olarak sonuçlanmasıyla ailesiyle yeniden bir araya geldi. 50 yıldan fazla süredir ailesinden ayrı yaşayan Melissa'nın ailesin 10 dakika mesafede yaşadığı ortaya çıktı.

Melissa'nın annesi, çalıştığı için kızıyla tek başına ilgilenmekte zorluk yaşıyordu, bu yüzden bir bebek bakıcısından destek almak istedi. Ancak daha sonra bakıcının Melissa'yı kaçırdı iddia edildi, aile 1971 yılında bu yana kızlarını göremedi.

Ailesi tarafından daha önceleri yapılan açıklamada, Melissa'yı hiçbir zaman unutmadıkları, onun için her Kasım ayında doğum günü düzenledikleri ifade edilmişti.