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500 gün mağarada yaşadı! "Dışarı çıkmak istemedim"

İspanya'da bir deney için mağarada yaşayan ekstrem sporcu, Beatriz Flamin 500 günün sonunda mağaradan çıktı. En uzun süre mağarada yaşama rekorunu kıran Flamin, mağarayı terk etmeyi hiç düşünüp düşünmediği sorulduğunda "Asla, aslında dışarı çıkmak istemedim" yanıtını verdi

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HABERTURK.COM / Reuters

  • Ekstrem sporcu ve dağcı Beatriz Flamin, İspanya'da 500 gün boyunca 70 metre derinliğindeki bir mağarada yaşadı. 500 günün sonunda mağaradan çıkan Flamin, aslında dışarı çıkmak istemediğini söyledi.

     

     
  • 500 gün mağarada yaşadı! "Dışarı çıkmak istemedim"

    Flamin, Grana'da bilim insanlarının bir deneyi için 20 Kasım 2021'de mağaradaki yaşamına başladı. 2 yıla yakın bir zamanın ardından bugün destek ekibi onu kucaklayarak karşıladı.

     

     
  • 500 gün mağarada yaşadı! "Dışarı çıkmak istemedim"

    Bilim insanları tarafından yakından izlenen Flamin, bir mağara geçirilen zaman konusunda dünya rekoru kırdı. Mağaraya girdiğinde 48 yaşında olan Flamin, iki doğum gününü de yeraltında tek başına kutladı.

     

     
  • 500 gün mağarada yaşadı! "Dışarı çıkmak istemedim"

    Deneyimini "mükemmel ve yenilmez" olarak tanımlayan Flamin, zamanın uçup gittiğini söyledi. "Beni almaya geldiklerinde uyuyordum, bir şey oldu sandım. Hemen mi çıkıyoruz, daha kitabımı bitiremedim" ifadelerini kullandı.

     

     
  • 500 gün mağarada yaşadı! "Dışarı çıkmak istemedim"

    Panik düğmesine basmayı ve mağarayı terk etmeyi hiç düşünüp düşünmediği sorulduğunda "Asla, aslında dışarı çıkmak istemedim" yanıtını verdi.
  • 500 gün mağarada yaşadı! "Dışarı çıkmak istemedim"
  • 500 gün mağarada yaşadı! "Dışarı çıkmak istemedim"
  • 500 gün mağarada yaşadı! "Dışarı çıkmak istemedim"
  • 500 gün mağarada yaşadı! "Dışarı çıkmak istemedim"
  • 500 gün mağarada yaşadı! "Dışarı çıkmak istemedim"

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