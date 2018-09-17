51 yıl önceki olaylarda ölen taraftarlar anıldı

Türk futbol tarihinin "en kara günü" olarak kayıtlara geçen, 17 Eylül 1967'de 2. Lig Beyaz Grup'ta Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan maçta çıkan tribün olayları sonucu hayatını kaybeden 43 taraftar, Sivas'ta anıldı.

Olaylarda hayatını kaybeden taraftarların Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabirleri başında düzenlenen anma programına, Sivasspor'un bazı eski futbolcuları ve bir grup taraftar katıldı.

Sivasspor'un 8 yıl formasını giyen, 5 yıl takım kaptanlığını, 5 yıl antrenörlüğünü yapan ve olaylı maçta sahada olan "Çolak Selo" lakaplı eski futbolcu Selahattin Elbay, gazetecilere o gün yaşadıklarını anlattı.

Çıkan olaylar nedeniyle 6 saat soyunma odasında beklediklerini ve bir kurumun resmi elbiselerini giyerek resmi plakalı araçla stadyumu terk ettiklerini belirten Elbay, "Bugün de olaylarda ölenlerin ruhlarına Fatiha okumaya geldik, mekanları cennet olsun. Böyle olayların tekrar yaşanmaması en büyük dileğimizdir. Amacımız bu olayları tekrar ateşlemek değil, sporun kardeşlik, dostluk, barış olduğunu ifade etmek." dedi.

Olayı yaşayan taraftarlardan Hikmet Keser ise maçın güzel bir atmosfer içerisinde geçtiği sırada 34. dakikada Kayserispor'un gol attığını söyledi.

Bazı taraftarlar arasında golün ardından taşkınlık başladığını anlatan Keser, "O sırada gelen taşlardan kendimizi kurtarabilmek için çıkış kapısına yöneldik. Kapı içeri açılıyordu ve oradaki sıkışmada maalesef 43 kişi hayatını kaybetti." dişe konuştu.

Ağlayarak ve üzülerek Sivas'a döndüklerini ifade eden Keser, yaşanan olayı unutamadığını belirtti.

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