55, 60, 65, 70 KPSS puanı ile atama yapılan kadrolar hangileri? 55, 60, 65, 70 KPSS ön lisans puanı ile atanabilir miyim?
Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından düşük puanla memur alımı yapan yerler hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. KPSS'den 50, 55, 60, 65, 70 ve 75 puan alan on binlerce aday bulunuyor. Bu adaylar da, bu puanlarla nereye girebileceğini öğrenmeye çalışıyor. Düşük puan ile alım yapan memur kadroları hangileri?
KPSS ÖN LİSANS PUANI İLE ATAMA YAPILAN KADROLAR
KPSS memur atamaları sonucunda oluşan 2 yıllık ön lisans mezunu kadroların taban puanları yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Bazı bölümlerde taban puan 85 olabileceği gibi bazı bölümlerde ise 70, 75 puan ile atama yapılması mümkündür.
KPSS 2020/1 yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban puanları inceleyerek, tercih edeceğiniz bölüm ve üniversite ile ilgili tavan ve taban puanları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
KPSS 2020 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
- Aşçı
- Bilgisayar İşletmeni
- Büro personeli
- Dağıtıcı
- Dava Takip Memuru
- Destek Personeli
- Diğer Sağlık Personeli
- Ebe
- Eksper
- Gemi Adamı
- Hareket Memuru
- Hemşire
- İcra Memuru
- İş Makinası Sürücüsü
- İtfaiyeci
- Kaloriferci
- Kondoktör
- Koruma Ve Güvenlik Görevlisi
- Laborant
- Muhasebeci
- Mutemet
- Orman Muhafaza Memuru
- Programcı
- Sağlık Memuru
- Sağlık Teknikeri
- Sekreter
- Sürveyan
- Şoför
- Teknik Ressam
- Tekniker
- Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni
- Veteriner Sağlık Teknikeri
- Veznedar
- Yurt Yönetim Memuru
- Zabıta Memuru
2020 Yılı Kamu Kurum ve Kuruluşları Memur, Sözleşmeli Personel, Sürekli/Geçici İşçi Alımı İlanları
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, personel ve işçi gibi iş pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adaylar internet üzerinden iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor.
Aşağıda sıralanan ilanlar Devlet Personel Başkanlığı üzerinde yer almaktadır. Adaylar "http://euygulama.dpb.gov.tr" üzerinde yer alan ilanların kılavuzlarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler.
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