Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam 5.5 asırlık yalı camisinin restorasyonu başlıyor

        5.5 asırlık yalı camisinin restorasyonu başlıyor

        Edirne'de 545 yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi restore edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'de örneğine az rastlanılan yalı camisi olma özelliğindeki camide incelemede bulundu.

        2

        Cami hakkında Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi alan Sezer, caminin restoresinin gelecek yılın başlarında başlayacağını söyledi.

        3

        Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’ya teşekkür eden Sezer, "Rıhtımı, hazire alanı ve çevre düzenlemesini kapsayan çalışmalar tamamlandığında Edirne'mize önemli bir cazibe merkezi daha kazandırılmış olacak" dedi.

        4

        KASIMPAŞA CAMİSİ

        Kirişhane semtinde bulunan avlulu cami, II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapmış "evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478 yılında inşa ettirildi.

        5

        Tek kubbeli, kare planlı ve tek minareli olarak yaptırılan cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı. Kasım Paşa'nın haziresinin de bahçesinde bulunduğu cami, ibadete açılacağı günü bekliyor.

        6
        #5.5 asırlık yalı camisi
        #edirne
        #tunca nehri
        #haberler
        #Evliya Kasımpaşa Camisi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Nefes borusu yırtılan hastadan sonra kritik uyarı: Hapşırığınızı tutmayın
        Nefes borusu yırtılan hastadan sonra kritik uyarı: Hapşırığınızı tutmayın
        Geminid meteor yağmuru büyüledi
        Geminid meteor yağmuru büyüledi
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        Balkanlar üzerinden geliyor! Sağanak yağmur ve fırtına var...
        Balkanlar üzerinden geliyor! Sağanak yağmur ve fırtına var...
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        İki fotoğraf karesi! Van Gölü'ndeki çekilmeyi gözler önünde
        İki fotoğraf karesi! Van Gölü'ndeki çekilmeyi gözler önünde
        Emeğin payı 6 yılda 20.81 puan düştü
        Emeğin payı 6 yılda 20.81 puan düştü
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        Beşiktaş, galibiyetle veda etti
        Beşiktaş, galibiyetle veda etti
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?