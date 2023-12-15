5.5 asırlık yalı camisinin restorasyonu başlıyor

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Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’ya teşekkür eden Sezer, "Rıhtımı, hazire alanı ve çevre düzenlemesini kapsayan çalışmalar tamamlandığında Edirne'mize önemli bir cazibe merkezi daha kazandırılmış olacak" dedi.