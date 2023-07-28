Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam 5500 yıllık mumyaya büyük ilgi

        5500 yıllık mumyaya büyük ilgi

        İngiltere'de bulunan British Museum'da sergilenen 5 bin 500 yıllık en eski insan bedeni Gebelein Man ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        5500 yıllık mumyaya ilgi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan British Museum’da sergilenen en eski insan bedeni Mısırlı bir adama ait.

        Milattan Önce 3500 yılında Mısır’ın Gebelein bölgesine gömülen ve 5 bin 500 yıl öncesine ait olduğu belirtilen Gebelein Man mumyası, 19’uncu yüzyılın sonunda British Museum’ın Eski Mısır Bilimi Sorumlusu Wallis Budge ve ekibi tarafından Mısır çölündeki Gebelein (bugün Naga el-Gherira) yakınlarındaki sığ kum mezarlardan çıkarıldı.

        Mumya, 100 yıldır sergilendiği British Museum’da ziyaretçi akınına uğruyor.

        İngiltere’nin yanı sıra dünyanın pek çok noktasından müzeyi ziyaret edenler özellikle doğal mumyanın bulunduğu alana gelerek, yüzyıllardır korunan mumyayı inceliyor.

        REKLAM

        Mumyanın omzunun sağ kısmından kılıç gibi bir cisimle öldürüldüğünü belirten Müze Yetkilisi Ahmad Wicksen, “Burada bulunan beden British Museum’deki en eski kalıntılardan bir tanesi” ifadelerini kullandı.

        2012 yılında müzeden çıkarılan mumya hastaneye götürülerek hakkında detaylı bilgi edinebilmek için ilk kez tomografiden geçirilmişti.

        KIZIL ADAM OLARAK DA BİLİNİYOR

        Günümüzde de orijinalliğini koruyan mumyanın bozulmama sebebinin ise gömüldüğü çölde bulunan kumların altında doğal bir şekilde mumyalanması olduğu ifade ediliyor.

        Müzede Mısır’dan getirilen tarihi eserlerin yer aldığı 64’üncü kısımda halka açık bir şekilde sergilenen mumya, Mısır’a ait kalıntılar bölümünün en ilgili çeken eserlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Saç renginin kızıl renge yakın olması nedeniyle mumyanın 'Kızıl Adam' olarak da adlandırıldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #5500 yıllık mumya
        #Kızıl Adam mumyası
        #mısır
        #British Museum
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Ekonomik güven 4 ayın dibinde
        Ekonomik güven 4 ayın dibinde
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!