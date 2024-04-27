60 yaşında kainat güzeli seçilen Alejandra Marisa Rodriguez tabuları yıktı
Arjantin'de yaşayan 60 yaşındaki avukat Alejandra Marisa Rodriguez, Buenos Aires Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilerek bir ilki gerçekleştirdi. Rodriguez'ın bir sonraki hedefi Mayıs 2024'te yapılması planlanan güzellik yarışmasıyla Arjantin'in kainat güzeli olmak...
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in merkezi La Plata'da yaşayan 60 yaşındaki avukat ve gazeteci Alejandra Marisa Rodriguez, Buenos Aires Kainat Güzeli (Miss Universe) seçildi.
34 yarışmacı arasından birinci seçilerek tacı takmayı başaran Rodriguez, modern toplumun güzellik tabularını yıkmış oldu. Zarif tavırlarıyla hem jürinin hem de izleyicilerin kalbini fetheden Rodriguez, 60 yaşında prestijli bir güzellik yarışmasını kazanan ilk kadın oldu.
Rodriguez bu galibiyetle mayısta yapılması planlanan Miss Universe Argentina'da Buenos Aires'i temsil etmeye hazırlanıyor. Başarılı olduğu takdirde, 28 Eylül 2024'te Meksika'da yapılacak olan Kainat Güzellik Yarışması'nda yarışmasında Arjantin bayrağını taşıyacak.
Güzellik yarışmalarında yeni bir modeli temsil ettiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Rodriguez "Çok heyecanlıyım çünkü kadınların sadece fiziksel güzelliğe değil, başka bir değerlere sahip olduğu yeni bir süreci başlatıyoruz. Sanırım jüri üyeleri kendime olan güvenimi ve kendi kuşağımın kadınlarını temsil etme tutkumu gördüler" dedi ve şöyle devam etti:
"Arjantin'in kainat güzeli olmak için mücadele etmeye kararlıyım."
Yakın geçmişe kadar Kainat Güzellik Yarışması'nda sadece 18-28 yaş arasındaki adaylar yarışabiliyordu ancak organizasyon yetkilileri 2024'ten itibaren yarışmacılar için yaş sınırını kaldırdı.
Bu nedenle artık 18 yaşın üzerindeki her kadın yarışmaya katılabiliyor.