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        Haberler Yaşam İlişkiler 60 yıl sonra resmi nikah kıydılar!

        60 yıl sonra resmi nikah kıydılar!

        Niğde'de Elmas Sağlam ile Ahmet Erol çifti, tam 60 yılın, 8 çocuğun ve 20 torunun ardından resmi nikah kıydı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 22:18 Güncelleme: 23.05.2024 - 22:18
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        60 yıl sonra resmi nikah kıydılar!
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        Niğde'de 8 çocuk ve 20 torun sahibi Elmas Sağlam ile Ahmet Erol çifti, 60 yıl sonra resmi nikah kıydırdı.

        Altunhisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yakacık köyünde resmi nikahsız yaşayan 75 yaşındaki Elmas Sağlam ile 86 yaşındaki eşi Ahmet Erol, evliliklerinin 60'ıncı yılında resmi nikah kıydırmaya karar verdi.

        Altunhisar Belediyesine başvuran 8 çocuk, 20 torun sahibi çiftin nikahını Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun kıydı.

        Fotoğraf: AA

        Çifte mutluluklar dileyen Doygun, "Çiftin resmi nikahlarını bizzat kıydık. Evlilik yaşamlarında örnek olan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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