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Haberlerİş-Yaşam70 hissede 2 ayda yüzde 100'ün üstünde getiri - haberler
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Borsada akıl almaz kazanç, 70 hisse yüzde 100'ün üstünde getiri sağladı

Borsa İstanbul'a son 7 ayda 251 bin yeni yatırımcının yönelmesi ile borsada işlem gören küçük şirketlerin hisseleri uçuşa geçti. Borsanın son dönemdeki en düşük noktası olan 17 Mart'tan bu yana 2 aylık süreçte 70 hissenin getirisi yüzde 100'ü aştı. Öyle ki bu hesaba kitaba sığmayan olağanüstü kazanç başrolünü Russell Crowe'un oynadığı Akıl Oyunları filmini akla getiriyor. 2 ayda Ekiz Yağ hisseleri yüzde 2 bin 200, Güler Yatırım ve RTA Laboratuvar'da hisse fiyatının tırmanışı yüzde bini geçti. Olağanüstü yükselen hisselerin tümü küçük şirketlerden oluşuyor. Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin yüzde 14.7 yükseldiği 2 ayda yüzde 50'nin üstünde değer kazanan şirket sayısı ise 256. Aynı dönemde borsanın amiral gemileri Garanti, Akbank, İş Bankası C hisseleri değer kaybetti. Sabancı Holding yüzde 7 Koç Holding ise yüzde 11 değer kazanabildi. Özellikle derinliği az kolay hareket ettirilebilecek hisselerde astronomik yükseliş olurken derinliği fazla olan Endeks 100 hisselerindeki durgunluk küçük yatırımcılar açısından riskli bir durum olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar özellikle hisselerde açığa satış yapılamamasının bu hisselerin sürekli yükseltilerek suni fiyat oluşumu sağlanması için önemli bir etken olduğunu belirtiyor. Rahim Ak'ın haberi

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da 2 ayda yaşananlar akıl alır cinsten değil. Borsada işlem gören 410 şirketten 70'i daha iki ay dolmadan yüzde 100'ün üzerinde değer kazandı. Borsa İstanbul 100 endeksinin son dönemlerdeki dip noktasını gördüğü 17 Mart'tan bugüne kadar bazı hisseler 4-5 gün arka arkaya tavan fiyattan işlem gördü. Ekiz Yağ hisseleri yüzde 2 bin 200 değer kazanabildi, Güler Yatırım ve RTA Laboratuvar'da hisse fiyatının tırmanışı yüzde bini geçti. RTA Laboratuvar koronavirüs tanısı için test kiti üretmesi ile tanınıyor. Ancak fiyatları olağanüstü yükselen hisselerin hemen tümü küçük şirketlerden oluşuyor.

FAALİYET ALANINDAN ÇIKAN ŞİRKETLER VAR

Fiyatı yüzde 100'ün üstünde yükselen şirketlerin içinde bu yıl çok kötü geçmesi beklenen turizm şirketlerinin, yatırım ortaklıklarının olması dikkat çekiyor. Ayrıca adı daha önce defalarca faaliyet alanındaki üretimini durdurduğu şeklinde haberlere konu olan bir çok şirket de bulunuyor. Yüzde 100'ün üzerinde değer kazanan hisselerden göze çarpan, tanıdık sayılacak olanlar yüzde 246'lık yükseliş ile Kütahya Porselen ve yüzde 150'nin üzerinde fiyat artışı yaşayan Pınar Su ve Pınar Et ile Çimentaş. Bu dönemde yüzde 50'nin üstünde değer kazanan şirket sayısı da 256'yı buluyor.

AMİRAL GEMİLER KAYBETTİRDİ

İlginç olan ise Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin yüzde 14.7 yükseldiği 2 aylık süreçte eskiden borsayı taşıyan amirel gemiler Garanti, Akbank, İş Bankası C hisselerinin yüzde 6 ile 8 değer yitirmesi, Sabancı Holding'in yüzde 7 Koç Holding ise yüzde 11 değer kazanabilmesi. Yine Erdemir hissesi yüzde 7, Arçelik yüzde 6 ve Turkcell ise yüzde 5 değer kazanabildi. Peki bu durum nasıl açıklanıyor? Özellikle derinliği az ve kolay hareket ettirilebilecek hisselerde astronomik yükseliş olurken derinliği fazla olan Endeks 100 hisselerindeki durgunluk küçük yatırımcılar açısından riskli bir durum olarak değerlendiriliyor. Bu hisselerde küçük miktarlarda para ile hisseyi yukarı veya aşağı hareket ettirmek mümkün.

250 BİN YENİ YATIRIMCININ CANI YANABİLİR

Ancak yukarıda saydığımız büyük şirketlerin hisselerinde aynı hareketleri yapabilmek için on milyarlarca lira gerekiyor. Diğer yandan büyük hisselerde endeksteki yükselişe rağmen değer kaybının bir nedeni de bu hisselerin yabancıların elinde olması ve son dönemde yabancı fonların gelişmekte olan ülkelerin tümünde olduğu gibi Türk hisse senetlerinden de çıkış eğiliminde olmaları. Ancak uzmanlar koronavirüs önlemleri çerçevesinde özellikle hisselerde açığa satış yapılamamasının bu küçük şirket hisselerinin sürekli yükseltilerek suni fiyat oluşumu sağlanması için önemli bir etken olduğunu belirtiyor.

'KIBRIS VEYA GANYAN YERİNE BORSAYA GELEN VAR'

Diğer yandan yaşanan yükseliş ve yükselen hisselerin yapısı Borsa İstanbul'a son 7 ayda gelen 251 bin yeni yatırımcıyla da ilgili. Hatırlanacağı üzere Ekim 2019'dan bu yana borsaya 250 bin gerçek kişi yatırımcının geldiği ve bunların ağırlıklı olarak küçük yatırımcılardan oluştuğunu yazmıştık. Buna neden olan ise faizlerin enflasyonun altına gerilemesinin yanı sıra döviz ve altın fiyatlarının da tarihi zirve noktalarına ulaşmaları nedeniyle vatandaşların ucuz olduğunu düşündüğü hisse senetlerini tercih etmesi oldu. Borsacılar, bazı spekülatörlerin bu süreçte borsanın işleyişinden bihaber olan bu kesimi küçük şirketlere yönlendirerek hisse alımı yaptıklarını ifade ediyor. Bazı borsacılar manipülatörlerin yönlendirmesi ile hisse alımı yapan küçük yatırımcıların yanı sıra özellikle riskli hisselerde hareket edenlerin yurtdışına çıkmak imkansız olduğu için Kıbrıs gibi yurtdışı kumar merkezlerine gidemeyen ve şu anda yasak olduğu için ganyan oynayamayan kumarbazların varlığının da azımsanmayacak derecede olduğunu kaydediyor. Ancak tabii ki bu tip macerecı yatırımcı sayısı ve borsadaki bu yükselişe ne kadar etki ettiği net değil.

70 HİSSE YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

Şirket adı11.05.2017.03.20Değişim (%)
1EKİZ YAĞ VE SABUN17,250,732.263
2GÜLER YATIRIM HOLDİNG18,41,381.233
3RTA LABORATUVARLARI39,563,31.099
4EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SRMY. Y.O.1,240,21490
5TAÇ TARIM8,261,67395
6BOMONTİ ELEKTRİK5,121,07379
7ALTINYUNUS ÇEŞME25,15,33371
8ARTI YATIRIM HOLDİNG2,920,64356
9İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA6,911,54349
10SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE5,61,29334
11ULUSOY UN10,92,63314
12DOĞAN BURDA RIZZOLI10,432,55309
13EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG0,740,19289
14KÜTAHYA PORSELEN17,565,08246
15TAZE KURU GIDA164,8233
16ALTINYAĞ1,470,45227
17RAY SİGORTA7,372,26226
18PINAR SU VE İÇECEK6,252213
19SODAŞ SODYUM12,784,11211
20EGELI&CO ENERJI YATIRIM1,160,39197
21ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ34,511,85191
22ULAŞLAR TURİZM2,971,1170
23ESCORT COMPUTER3,91,46167
24PINAR ENTEGRE ET VE UN19,987,49167
25MEGA POLİETİLEN KÖPÜK3,811,43166
26GEDİK YATIRIM HOLDİNG29,3211,46156
27FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ4,451,75154
28TREND G.M.Y.O.3,031,21150
29POLİTEKNİK METAL139,956150
30SELÇUK GIDA3,391,38146
31UZERTAŞ BOYA4,411,8145
32YONGA MOBİLYA20,928,54145
33ÇİMENTAŞ21,58,98139
34FONET BILGI TEKNOLOJILERI9,934,3131
35EURO YAT. ORT.1,680,73130
36ALKİM KAĞIT10,384,53129
37İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O.6,192,7129
38ERSU GIDA5,062,22128
39ETİLER GIDA3,211,42126
40KARSU TEKSTİL3,051,35126
41GLOBAL MENKUL DEĞ.2,781,24124
42PEKER G.M.Y.O.4,62,06123
43KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ16,87,55123
44DERLÜKS DERİ SANAYİ4,181,88122
45DİTAŞ DOĞAN16,597,56119
46EURO KAPİTAL Y.O.1,860,85119
47SMARTİKS YAZILIM9,914,55118
48KONFURT GIDA10,364,77117
49ÇİMBETON53,7524,94116
50DARDANEL7,53,49115
51AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER2,141114
52MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR1,790,84113
53BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT0,490,23113
54SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA4,362,05113
55SARAY MATBAACILIK2,191,03113
56İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI12,66110
57METAL GAYRİMENKUL1,260,6110
58EURO TREND Y.O.1,490,71110
59UFUK YATIRIM5,032,4110
60ALKİM KİMYA14,496,91110
61ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ8,334,00108
62ARENA BİLGİSAYAR15,137,34106
63DEVA HOLDİNG15,847,71106
64SÖNMEZ PAMUKLU6,363,1105
65BAK AMBALAJ8,474,15104
66DAGİ GİYİM2,971,46103
67DAGİ YATIRIM HOLDİNG3,741,84103
68CASA EMTIA PETROL15,97,84103
69FRİGO PAK GIDA136,5100
70PAPİLON SAVUNMA13,956,99100
71SÖNMEZ FİLAMENT6,393,2199
72MARTI G.M.Y.O.1,250,6398
73LÜKS KADİFE10,735,4198
74BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI12,76,4398
75SALİX YATIRIM HOLDİNG7,433,7797
76UMPAŞ HOLDİNG0,670,3497
77SERVET G.M.Y.O.16,018,1497
78YÜNSA12,486,3597
79TEMAPOL POLİMER PLASTİK5,742,9495
80VANET GIDA1,710,8894
81RODRİGO TEKSTİL2,351,2293
82COSMOS YATIRIM HOLDİNG3,371,7593
83DERİMOD6,823,5592
84AKIN TEKSTİL13,727,1592
85GERSAN ELEKTRİK3,431,7992
86KRON TELEKOMÜNİKASYON22,311,6591
87PINAR SÜT15,588,1491
88ARMADA BİLGİSAYAR22,411,7191
89YİBİTAŞ YOZGAT İNŞAAT MALZEMELERİ64993399,691
90MONDİ TİRE KUTSAN6,683,5190
91SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ2,811,4890
92YAYLA ENERJİ2,011,0690
93DENGE YATIRIM HOLDİNG1,550,8289
94TRABZONSPOR5,092,789
95SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET2,451,388
96SEKURO PLASTİK4,992,6588
97DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL1,110,5988
98GEDİK YATIRIM22,4411,9388
99HÜRRİYET GAZETECİLİK1,410,7588
100LİNK BİLGİSAYAR25,8813,7788
101AFYON ÇİMENTO2,821,5187
102LİDER FAKTORİNG2,211,1887
103KÖRFEZ G.M.Y.O.2,471,3287
104HALK SİGORTA3,992,1486
105İHLAS YAYIN HOLDİNG1,020,5585
106HATEKS HATAY TEKSTİL9,234,9985
107DOĞUSAN2,071,1285
108KUŞTUR KUŞADASI TURİZM36,8420,0084
109TÜRK PRYSMİAN KABLO3,862,1084
110DESA4,322,3584
111OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER7,794,2583
112BERA HOLDİNG3,82,0883
113ALCATEL TELETAŞ18,6510,2183
114OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR2,061,1382
115KRİSTAL KOLA1,80,9982
116KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG0,490,2781
117İDEALİST DANIŞMANLIK3,551,9681
118MERİT TURİZM21,641280
119EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM1,851,0380
120GÜNEŞ SİGORTA3,011,6879
121KENT GIDA254141,979
122UTOPYA TURİZM5,012,879
123AVRASYA G.M.Y.O.1,821,0278
124TUKAŞ14,68,1978
125TUĞÇELİK ALÜMİNYUM METAL4,542,5578
126AVRUPA YATIRIM HOLDİNG1,60,978
127TEK-ART TURİZM1,260,7177
128MARKA YATIRIM HOLDİNG1,330,7577
129TGS DIŞ TİCARET4,42,576
130İTTİFAK HOLDİNG2,71,5475
131UŞAK SERAMİK1,70,9775
132TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI41,7423,8875
133GSD DENİZCİLİK2,461,4174
134DEMİSAŞ DÖKÜM3,82,1874
135BURÇELİK VANA18,2110,4574
136MARTI OTEL0,940,5474
137GSD HOLDİNG1,60,9274
138İŞ YATIRIM5,513,1873
139BERKOSAN YALITIM VE TECRİT3,381,9573
140EMEK ELEKTRİK1,851,0773
141BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ3,061,7773
142AVOD GIDA2,421,473
143RHEA GİRİŞİM SRMY. Y.O.1,971,1473
144KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN3,45273
145İZMİR FIRÇA2,361,3871
146SANKO PAZARLAMA6,713,9470
147DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA1,771,0470
148MİLPA31,7769
149MİGROS31,618,6569
150MEPET METRO PETROL1,761,0469
151ÇELİK HALAT9,525,6369
152EURO YATIRIM HOLDİNG1,420,8469
153VAKIF G.M.Y.O.1,951,1669
154PERA G.M.Y.O.0,960,5768
155BOLU ÇİMENTO4,82,8668
156BANVİT24,4614,5968
157KEREVİTAŞ GIDA3,972,3768
158SÖKTAŞ2,991,7967
159MERKO GIDA1,350,8167
160HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O.2,331,466
161SASA8,95,3566
162NETAŞ TELEKOM.12,777,6866
163NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ17,9910,8865
164ÜNYE ÇİMENTO5,173,1365
165İDEALİST G.M.Y.O.3,322,0165
166MİSTRAL G.M.Y.O2,131,2965
167BURÇELİK7,094,365
168ALARKO CARRIER52,9532,1265
169BOSCH FREN SİSTEMLERİ264,3160,465
170ARSAN TEKSTİL3,972,4165
171EGE GÜBRE53,1532,365
172ÖZDERİCİ G.M.Y.O.1,510,9264
173ANADOLU CAM3,972,4264
174ADANA ÇİMENTO (A)10,176,264
175AKSU ENERJİ9,475,7864
176QNB FİNANSBANK49,930,564
177TAT GIDA7,314,4764
178ADESE1,470,963
179SAY REKLAMCILIK3,051,8763
180AYEN ENERJİ3,211,9763
181EMİNİŞ AMBALAJ2,81,7263
182EGE PROFİL13,198,1163
183KAPLAMİN6,133,7862
184İŞ FİNANSAL KİRALAMA3,92,4162
185MENDERES TEKSTİL1,550,9661
186BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA3,792,3561
187PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI5131,6461
188ÇEMTAS7,354,5761
189SAN-EL ELEKTRİK5,313,361
190BATISÖKE ÇİMENTO1,190,7461
191TURCAS PETROL2,621,6361
192PETROKENT TURİZM1599961
193VAKIF FİN. KİR.2,151,3460
194VAKIF MENKUL KIYMET Y.O.2,151,3460
195YEŞİL YATIRIM HOLDİNG12,467,7760
196BOSSA9,065,6560
197GÖZDE GİRİŞİM SRMY. Y.O.3,772,3660
198YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ9,345,8560
199ANADOLU ISUZU11,337,160
200ÇELEBİ88,155,359
201KİLER G.M.Y.O.2,721,7159
202AYES ÇELİK HASIR2,641,6659
203DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ17,3910,9459
204ORGE ENERJİ5,183,2659
205NET HOLDİNG1,971,2459
206DYO BOYA4,672,9459
207YAPI KREDİ KORAY G.M.Y.O.2,71,759
208IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG0,570,3658
209DATAGATE BİLGİSAYAR8,285,2358
210HEKTAŞ12,978,258
211DENİZ G.M.Y.O.4,192,6558
212ATAKULE G.M.Y.O.1,58158
213AKFEN G.M.Y.O.2,971,8858
214BİRLİK MENSUCAT1,50,9558
215KARDEMİR (A)2,911,8557
216BAGFAŞ16,210,357
217ŞOK MARKETLER TİCARET10,616,7557
218AK ENERJİ1,020,6557
219ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ2,541,6257
220ÇEMAŞ DÖKÜM1,050,6757
221METRO HOLDİNG1,330,8556
222OYAK Y.O.5,393,4556
223ÇUHADAROĞLU METAL2,921,8756
224OYLUM SINAİ YATIRIMLAR3,041,9556
225YEŞİL YAPI0,530,3456
226PLASTİK AKILLI KART9,35,9756
227TEKNOSA7,244,6556
228CEO EVENT MEDYA3,522,2656
229T.S.K.B. G.M.Y.O.1,711,155
230GEDİZ AMBALAJ8,255,3155
231HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI21,8614,0755
232MARSHALL48,4831,2255
233AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ1,831,1855
234TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR5,813,7555
235CARREFOURSA7,524,8655
236KARTONSAN444,3287,455
237SEYİTLER KİMYA11,537,4655
238ÖZBAL ÇELİK BORU1,751,1454
239ODAŞ ELEKTRİK1,811,1853
240İŞ BANKASI KURUCU390000,325500053
241MAKİNA TAKIM1,591,0453
242KAREL ELEKTRONİK15,139,953
243KONYA ÇİMENTO243,2159,253
244DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK24,916,3253
245GOOD-YEAR4,57352
246METEMTUR OTELCİLİK1,871,2352
247NUROL G.M.Y.O.3,482,2952
248YÜKSELEN ÇELİK7,935,2252
249ECZACIBAŞI İLAÇ4,933,2552
250IHLAS GAYRIMENKUL1,210,8051
251EGE SERAMİK4,352,8851
252DOĞAN HOLDİNG1,871,2451
253NİĞBAŞ NİĞDE BETON8,755,8151
254POLİSAN HOLDİNG2,441,6250
255İHLAS HOLDİNG0,690,4650
256SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA11,777,8750
257GALATASARAY2,481,6649
258DOĞUŞ OTOMOTİV9,146,1249
259DOĞUŞ G.M.Y.O.5,13,4249
260FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ3,652,4549
261İNDEKS BİLGİSAYAR9,56,3849
262ALARKO G.M.Y.O.14,39,6348
263BURSA ÇİMENTO3,922,6548
264AKMERKEZ G.M.Y.O.29,920,2348
265MENSA SINAI TICARİ VE MALİ YATIRIMLAR0,310,2148
266KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIM1,621,147
267REYSAŞ TAŞIMACILIK6,174,1947
268DENİZLİ CAM7,35547
269VERUSATURK GİRİŞİM SRMY. Y.O.4,683,247
270DESPEC BİLGİSAYAR5,423,746
271KARSAN OTOMOTİV1,811,246
272BATI ÇİMENTO2,771,946
273ICBC TURKEY BANK4,353,045
274F-M İZMİT PİSTON51,0535,145
275İŞ BANKASI (B)38100,926264,845
276JANTSA JANT57,439,645
277MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ15,7210,945
278ATLAS Y.O.1,41,044
279LOGO YAZILIM72,1550,044
280GÖLTAŞ ÇİMENTO14,3610,044
281VAKKO TEKSTİL4,593,244
282İŞBİR HOLDİNG550382,744
283YEŞİL G.M.Y.O.0,530,443
284ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG1,51,143
285SANİFOAM SÜNGER6,114,342
286İNTEMA9,26,542
287FENERBAHÇE10,147,242
288KOZA ANADOLU METAL11,27,941
289BORUSAN YAT. PAZ.60,542,941
290VERUSA HOLDİNG18,9513,540
291BALATACILAR BALATACILIK2,441,7440
292PARK ELEK. MADENCİLİK3,192,2840
293AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG1611,4540
294ECZACIBAŞI YATIRIM10,587,5740
295ADANA ÇİMENTO (B)7,195,1540
296OLMUKSAN4,453,2039
297ANEL ELEKTRİK3,462,4939
298ÖZAK G.M.Y.O.2,862,0639
299ORMA ORMAN ÜRÜNLERİ4,693,4038
300EGEPLAST13,29,6038
301GLOBAL YATIRIM HOLDİNG3,192,3337
302ROYAL HALI1,931,4137
303HALK G.M.Y.O.1,451,0637
304GARANTİ FAKTORİNG4,393,2137
305SELÇUK ECZA DEPOSU7,955,8336
306GARANTİ Y.O.1,471,0836
307ZORLU ENERJİ1,320,9736
308VESTEL12,489,1836
309TORUNLAR G.M.Y.O.2,351,7336
310DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT333,2245,3036
311LOKMAN HEKİM7,085,2435
312BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.2,081,5435
313TÜRK TRAKTÖR56,842,1035
314KOZA ALTIN İŞLETMELERİ71,152,7535
315KARDEMİR (B)2,451,8235
316PENGUEN GIDA3,152,3435
317PERGAMON STATUS8,056,0034
318ADEL KALEMCİLİK11,818,8234
319RAL YATIRIM HOLDING9,036,7534
320VİKİNG KAĞIT4,263,1934
321BRİSA8,76,5333
322TÜRK HAVA YOLLARI10,627,9833
323SARKUYSAN5,44,0832
324PETKİM3,742,8332
325TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ10,497,9532
326BORUSAN BORU9,257,0531
327AKİŞ G.M.Y.O.3,272,5031
328NUH ÇİMENTO10,868,3230
329TRAKYA CAM3,152,4230
330ÇİMSA7,55,8129
331PARSAN15,2811,8529
332AKSİGORTA5,784,5028
333BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO3,122,4328
334AKSA ENERJİ3,983,1028
335ŞİŞE CAM4,763,7228
336YATAŞ6,55,1127
337İŞ G.M.Y.O.1,591,2527
338ÜLKER22,2217,4827
339PANORA G.M.Y.O.5,053,9827
340GÜBRE FABRİKALARI15,912,5726
341VESTEL BEYAZ EŞYA18,2714,4526
342SİNPAŞ G.M.Y.O.1,020,8126
343MAZHAR ZORLU HOL.13,410,7625
344ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI1,291,0424
345ŞEKERBANK1,040,8424
346KARDEMİR (D)2,351,9024
347MARMARİS ALTINYUNUS70,1556,9023
348SODA SANAYİİ5,544,5123
349ASELSAN26,8621,9822
350AKÇANSA7,656,2822
351MARDİN ÇİMENTO5,584,5922
352REYSAŞ G.M.Y.O.4,763,9321
353TOFAŞ OTOMOBİL FAB.19,115,9420
354ALARKO HOLDİNG4,53,7620
355TÜRK TELEKOM7,055,9019
356MAVİ GİYİM40,7434,2019
357AYGAZ9,958,3619
358ŞEKER FİN. KİR.4,844,0719
359OTOKAR123103,5819
360KLİMASAN KLİMA16,1613,6518
361ENERJİSA ENERJİ7,486,3318
362ASLAN ÇİMENTO37,2631,6018
363İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK6,895,8518
364EGE ENDÜSTRİ510,3435,2217
365BİLİCİ YATIRIM7,286,2117
366FORD OTOSAN55,547,4517
367YENİ GİMAT G.M.Y.O12,1910,4916
368TÜPRAŞ84,873,0516
369ERBOSAN18,0615,7015
370ANADOLU HAYAT EMEK.6,45,5815
371ADANA ÇİMENTO (C)1,961,7115
372AKSA6,265,4715
373KORDSA TEKNİK TEKSTİL10,379,1114
374AVİVASA EMEKLİLİK12,5110,9914
375TÜRKER PROJE G.M.G.36,932,4414
376İZMİR DEMİR ÇELİK9,18,0413
377ENKA İNŞAAT6,255,5313
378TAV HAVALİMANLARI17,0815,1413
379GENTAŞ2,051,8312
380ANADOLU SİGORTA4,984,4512
381BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR5145,5812
382EMLAK G.M.Y.O.1,241,1112
383CREDITWEST FAKTORİNG2,322,0911
384TEKFEN HOLDİNG13,0411,7611
385KOÇ HOLDİNG14,913,4511
386ULUSOY ELEKTRİK31,128,2010
387T. TUBORG13,9812,839
388T.S.K.B.1,010,939
389ATA G.M.Y.O.3,553,298
390İŞ Y.O.2,332,168
391SABANCI HOLDİNG8,117,567
392EREĞLİ DEMİR ÇELİK7,917,407
393ARÇELİK15,1214,206
394TURKCELL13,2212,565
395PRİZMA PRES MATBAACILIK3,783,605
396YAPI VE KREDİ BANKASI2,152,055
397COCA COLA İÇECEK35,434,004
398HALK BANKASI5,365,154
399İHLAS EV ALETLERİ1,911,872
400ANADOLU EFES BİRACILIK1716,901
401KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG2,692,690
402İŞ BANKASI (A)380383380383,000
403T. VAKIFLAR BANKASI4,574,65-2
404QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA107,9110,40-2
405İŞ BANKASI (C)4,875,19-6
406GARANTİ BANKASI7,768,39-8
407AKBANK5,586,09-8
408İHLAS GAZETECİLİK3,84,38-13
409İNFO YATIRIM5,88,40-31
410METRO YATIRIM ORTAKLIĞI2,073,02-31
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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