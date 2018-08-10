Temmuz 2016'da çıkan Pokemon Go oyunu tüm dünyada kısa sürede popüler hale gelmişti. Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada insanlar ellerinde poke yakalamak için parkları, bahçeleri, sokakları geziyorlardı.

Eskisi kadar popüler olmayan oyunun tutkunu Tayvan'dan 70 yaşındaki Chen San-Yuan oldu.

Tayvan'da torunundan özenerek bisikletine taktığı 11 telefonla günde 20 saat kadar artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go oynayan 70 yaşındaki Chen San-Yuan, sosyal medyada trend oldu.

Pokemon avını daha da ileri götürmek için bisikletine dört telefon daha takmayı planladığını söyleyen Chen San-yuan, bu hobisi için ayda 1000 dolardan fazla harcıyor.

Taipei sokaklarında "Pokemon Amca" olarak bilinen Chen, mobil şarj cihazlarının yardımıyla gece geç saatlere kadar oyun oynabiliyor.

Fotoğrafı soyal paylaşım sitesi Reddit'te yayımlandıktan sonra üne kavuşan Chen, Pokemon sayesinde yeni dostlar edindiğini ve Alzheimer'a yakalanma riskini azalttığını söyledi.

Pokemon Go oyununun ortaya çıktığı tarihlerde oyunun yaratıcısı Nintendo şirketinin hisseleri 5 gün içinde 9 milyar dolar değer kazanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ