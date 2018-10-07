Güney Kore’nin başkenti Seul’de bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Havai Fişek Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Her yıl ekim ayının ilk haftası düzenlenen festival, bu yıl da Seul’deki Yeouido Parkı'nda gerçekleştirildi.
Yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı etkinlikler kapsamında İspanya, Kanada ve Güney Kore ekipleri havai fişek gösterileri sundu.
AA'nın haberine göre gösteri boyunca Han Nehri üzerine kurulan platformlardan 100 bin havai fişek ateşlendi. Gökyüzündeki renkli görüntüleri izleyen vatandaşlardan bazıları parkta kurdukları çadırlarda sabahladı.
Yoğun güvenlik önlemleri altına gerçekleştirilen festival dolayısıyla park çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, metro duraklarında uzun kuyruklar oluştu. Seul Uluslararası Havai Fişek Festivali, 2000'den bu yana yapılıyor.
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