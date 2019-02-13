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Yaşlı insanların pek çoğu belli bir dönemden sonra sakatlanmamak için ağır işlerden uzak durup daha sakin bir hayat geçirmeyi tercih ediyor.
Ancak 75 yaşındaki Iris Davis, yaşıtlarından çok daha hareketli bir yaşam sürüyor.
İrlanda'nın Dublin kentinden ABD'ye göç eden Iris Davis yıllardır vücut geliştirme sporuyla ilgileniyor. Ancak Davis'in spor ile tanışma hikayesinin altında üzücü olaylar yaytıyor.
17 yaşında evlenen 18'inde ise ilk bebeğini kucağına alan İrlandalı kadın, 2 aylık bebeğinin vefatından 4 yıl sonra eşini de kaybetti.
22 yaşında yeni bir hayata başlamak için kızıyla birlikte ABD'ye taşınan Davis, depresyonla mücadele etmek için spora başladı.
Tabii ABD'de 60'lı yıllara kadar kadınların spor salonlarına girmesi yasaktı. İrlandalı kadın bir ilk olmak istedi ve spor aşkından hiç vazgeçmedi.
İlk vücut geliştirme yarışmasına 50 yaşında katıldı. Yarışmada 2. oldu ve aldığı derece, spora devam etmesi için onu teşvik etti.
Yaklaşık 50 yıllık spor hayatında 11 dalda uluslararası vücut geliştirme şampiyonluğuna sahip Iris Davis, 74. doğum gününde üst üste 21 pull-up yaparak dünya rekoru sahibi oldu.
Şu sıralar Amerika'nın Florida eyaletinde yaşan Davis, bu yaşta bile gençlere taş çıkarıyor.
Şimdilerde kişisel antrenörlük yapan güçlü kadının çok sayıda öğrencisi bulunuyor.
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