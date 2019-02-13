75'lik büyükanne Iris Davis, spor azmiyle gençlere taş çıkarıyor

ABD'de yaşayan fitness uzmanı Iris Davis, fiziği ve spor aşkıyla gençlere taş çıkarıyor. Erken yaşta eşi ve çocuğunu kaybettikten sonra spor ile hayata bağlanan Davis, gençlerin bile yapmaktan çekindiği spor hareketlerini kolaylıkla yapıyor. 74. doğum gününde üst üste 21 pull-up yapan Iris Davis, dünya rekorunu da elinde tutuyor