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        Haberler Yaşam 8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı

        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı

        İzmir'in Bornova ilçesinde kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü'nde, 8 bin 200 yıl öncesine ait tarihin ilk su kanallarından biri bulundu. Ege Üniversitesi'nden Doç. Dr. Zafer Derin, "Kente ilk yerleşenler, suyu ayaklarına kadar getirmiş. Böylelikle yaşamlarını kolaylaştırmışlar. Bu imar, Anadolu'da belki ilk kez görülen bir durum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 10:13 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:13
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor.

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        Geçmiş kazılarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentteki binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği tespit edildi.

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        Yeşilova Höyüğü'ndeki yeni kazılarda, 8 bin 200 yıl öncesine ait tarihin ilk su kanallarından biri bulundu. Kenti ilk sakinlerinin elleriyle dereyi yönlendirerek, suyu ayaklarına kadar getirdiği ortaya çıktı.

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        "4 KUŞAK BOYUNCA KULLANILMIŞ BİR YAPI"

        Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "İzmir'in ilk köy yerleşiminin olduğu Yeşilova Höyüğü'ndeyiz. Bu yılki kazılarda özellikle imarı nasıl kullanmışlar onu anlamaya çalıştık. Yerleşimin tam ortasından geçirilen 6,5 metre genişliğinde bir kanalın olduğunu gördük.

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        İki tarafı, taşlarla döşenmiş. Toprakla set gibi yükseltilmiş. Günümüzden 8 bin 200 yıl önce; 4 kuşak boyunca kullanılmış bir yapı. Nitekim bu kanal zamanla dolunca, Roma döneminde aynı alan üzerinden künklerle su geçirilmeye devam edilmiş. Kanal 6,5 metre genişliğinde oldukça büyük. Yerleşim kanalın her iki tarafına inşa edilmiş.

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        Su taşkınlarından etkilenmemiş yerleşim. Çünkü kanalın imarı ona göre yapılmış. 220 metre boyunca uzunluğunu tespit ettik. Bunun sadece küçük bir bölümünü açabildik. Çünkü kanalın içi çok yoğun bir şekilde çakıl taşlarıyla dolu" dedi.

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        Bölge sakinlerinin imara verdiği öneme dikkati çeken Doç. Dr. Derin, "Kente ilk yerleşenler, suyu ayaklarına kadar getirmiş. İlk İzmirliler, imar planını yaparak neredeyse buraya yerleşmişler. Böylelikle yaşamlarını kolaylaştırmışlar. Bu imar, Anadolu'da belki ilk kez görülen bir durum" diye konuştu.

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        #8 bin 200 yıllık su kanalı
        #Yeşilova Höyüğü
        #İzmir
        #Bornova
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