8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı

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"4 KUŞAK BOYUNCA KULLANILMIŞ BİR YAPI" Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "İzmir'in ilk köy yerleşiminin olduğu Yeşilova Höyüğü'ndeyiz. Bu yılki kazılarda özellikle imarı nasıl kullanmışlar onu anlamaya çalıştık. Yerleşimin tam ortasından geçirilen 6,5 metre genişliğinde bir kanalın olduğunu gördük.

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İki tarafı, taşlarla döşenmiş. Toprakla set gibi yükseltilmiş. Günümüzden 8 bin 200 yıl önce; 4 kuşak boyunca kullanılmış bir yapı. Nitekim bu kanal zamanla dolunca, Roma döneminde aynı alan üzerinden künklerle su geçirilmeye devam edilmiş. Kanal 6,5 metre genişliğinde oldukça büyük. Yerleşim kanalın her iki tarafına inşa edilmiş.