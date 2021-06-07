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8 bin 848 metrelik 'Everesting'i Egea Cross ile tamamladı

İtalyan lastik üreticisi Pirelli, Cinturato All Season SF2 lastiklere sahip standart bir otomobil ile 8 bin 848 metrelik ‘Everesting’ meydan okumasını tamamladığını duyurdu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) denetiminde gerçekleştirilen tırmanışta, Pirelli Cinturato All Season SF2 lastiklerle donatılan Fiat Egea Cross araçların, 8 bin 848 metrelik Everest Dağı’na eşdeğer bir yüksekliğe Genya Dağı’nda toplam 5 tekrar ile 4 saat 20 dakikada eriştiği açıklandı

8 bin 848 metrelik 'Everesting'i Egea Cross ile tamamladı
HABERTURK.COM

Pirelli’nin en yeni lastik teknolojilerini içeren yeni dört mevsim lastikleri Cinturato All Season SF2’nun sürüş güvenliği, dayanıklılığı ve güçlü arazi performansı, dünyada standart bir otomobil ile ilk kez gerçekleştirilen 8 bin 848 metrelik ‘Everesting’ meydan okumasıyla test edildi.

29-30 Mayıs tarihlerinde Artvin’deki bin 985 metrelik Genya Dağı’nda gerçekleştirilen meydan okumanın, 4 saat 20 dakika 25 saniye 42 saliselik bir sürede tamamlandığı açıklandı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) denetiminde gerçekleşen test sürüşünde, Autobest Jüri Üyesi Okan Altan ve Fiat Motor Sporları’nın resmi pilotu Fatih Kara Artvin’de bulunan bin 985 metrelik Atabarı Kayak Merkezi’nin üstündeki Genya Dağı’na tek seferde 5 kez tekrar yaparak tırmandı.

Yapılan açıklamaya göre, Pirelli Cinturato All Season SF2 lastiklerle donatılan Fiat Egea Cross araçlar, proje kapsamında 8 bin 848 metrelik Everest Dağı’na eşdeğer yükseklikteki rotayı tamamladı.

'İLK KEZ ÖNDEN ÇEKER BİR OTOMOBİL İLE GERÇEKLEŞTİ'

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, zorlu tırmanış için, "Şu anda tüm ülkelerde en zorlu sportif etkinlik olarak kabul edilmeye başlanan 'Everesting', dünyada ilk kez önden çeker standart bir otomobil ve standart lastiklerle federasyonumuz denetiminde gerçekleştirildi" dedi.

Pirelli Türkiye CEO'su Gian Paolo Gatti Comini de, "Cinturato ailemizin en yeni üyelerinden SF2 All Season lastikler, yıl boyu karşılaşılan her türlü sürüş koşullarında yüksek performans sergiliyor. Pistlerdeki tecrübesini yollara taşıyan Pirelli’nin 150 yıla yaklaşan köklü mirasıyla geliştirdiği lastikler, bugün 3 bin 600'den fazla üreticinin OEM homologasyonunu elde etmiş durumda bulunuyor" diye konuştu.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç ise, "Bu oldukça sert ve kırıcı tırmanış parkurunda Tofaş’ta geliştirilen ve üretilen ilk crossover olan Egea Cross’un dayanıklılığını da bu sayede bir kez daha görmüş olmaktan memnunuz” diye konuştu.

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