8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı? Bankalar 8 Nisan Pazartesi günü çalışıyor mu?
Ramazan Bayramı için bekleyiş başladı. Bayram öncesinde 8 Nisan Pazartesi günü bankaların çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı bu yıl 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları izinli olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. İşte 8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı sorusunun yanıtı...
Ramazan ayının son günlerine girilirken, Ramazan Bayramı öncesinde bankaların çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı gibi, bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün oldu. 8 Nisan Pazartesi günü bankada işlem yapmayı düşünenler, "8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar 8 Nisan Pazartesi günü çalışıyor mu?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 8 Nisan Pazartesi bankaların çalışma saatleri...
8 NİSAN PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
9 günlük Ramazan Bayramı tatili 6 ile 14 Nisan arasında yapılacak. Ancak bu tatil resmi değil, idari izin olarak geçiyor. Doğal olarak, bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Yani 8 Nisan Pazartesi bankalar açık olacak.
ARİFE VE BAYRAMDA BANKALAR KAPALI MI?
Bankalar, bayram boyunca kapalı olacak. 9 Nisan arife günü ise borsa ve dolayısıyla bankalar saat 13.00'e kadar hizmet verecek.