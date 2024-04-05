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        Haberler Gündem 8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Bankalar 8 Nisan Pazartesi günü çalışıyor mu, hizmet verecek mi?

        8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı? Bankalar 8 Nisan Pazartesi günü çalışıyor mu?

        Ramazan Bayramı için bekleyiş başladı. Bayram öncesinde 8 Nisan Pazartesi günü bankaların çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı bu yıl 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları izinli olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. İşte 8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 19:11 Güncelleme: 05.04.2024 - 23:30
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        Ramazan ayının son günlerine girilirken, Ramazan Bayramı öncesinde bankaların çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı gibi, bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün oldu. 8 Nisan Pazartesi günü bankada işlem yapmayı düşünenler, "8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar 8 Nisan Pazartesi günü çalışıyor mu?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 8 Nisan Pazartesi bankaların çalışma saatleri...

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        8 NİSAN PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

        9 günlük Ramazan Bayramı tatili 6 ile 14 Nisan arasında yapılacak. Ancak bu tatil resmi değil, idari izin olarak geçiyor. Doğal olarak, bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Yani 8 Nisan Pazartesi bankalar açık olacak.

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        ARİFE VE BAYRAMDA BANKALAR KAPALI MI?

        Bankalar, bayram boyunca kapalı olacak. 9 Nisan arife günü ise borsa ve dolayısıyla bankalar saat 13.00'e kadar hizmet verecek.

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        RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE BORSA TAKAS İŞLEMİ TARİHLERİ

        5 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 15 Nisan 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecekt.

        8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemlerin takası 16 Nisan 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecek.

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