Şans Topu 8 Ocak çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 8 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
8 OCAK ŞANS TOPU 2020 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 04 - 12 - 18 - 28 - 33 + 11
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / KONAK
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|1.740.331,80 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|49
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|1.927,40 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|268
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|470,35 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|3.842
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|40,95 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|7.434
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|25,75 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|96.991
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,20 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|65.064
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|6,35 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
|205.868
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,80 TL
ŞANS TOPU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 1 OCAK 2020: 06 - 07 - 18 - 25 - 34 + 05
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|764.474,39 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|20
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3.699,25 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|230
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|429,05 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.659
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|46,40 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|6.660
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|22,60 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|75.069
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,25 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|58.262
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,55 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
|180.180
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,40 TL
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