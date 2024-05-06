'Bu yıl 800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

Otomobil satışlarında rekorlar ile geçen uzunca bir dönemin sonuna gelindi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Nisan ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.3 küçüldü ve 75 bin 919 adede geriledi.

Geçtiğimiz ay, otomobil satışları da yüzde 20.61 oranında azaldı ve 61 bin 448 adet şeklinde kayıtlara geçti. Nisan'da gerçekleşen hafif ticari araç satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 28.6 azaldı ve 14 bin 471 adet olarak gerçekleşti.

Pazardaki en son daralma bundan tam 20 ay önce, yani Ağustos 2022'de yaşanmıştı.

Sektörde yapılan tahminler ise, bu daralmanın yıl boyunca devam edeceğine işaret ediyor.

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'FELAKET SENARYOSU YOK AMA GERÇEKLERİ GÖRMEK LAZIM'

Önceki günlerde gerçekleşen Lexus LBX'in Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt, dikkat çeken mesajlar verdi.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren 2024'te satışların yüzde 30-35 azalmasını tahmin ettiklerini belirten Bozkurt, "Satışların yavaşladığını hissediyoruz. Bu düşüşün de önümüzdeki aylarda devam edeceğini düşünüyoruz. Mali disiplin dediğimiz ya da sıkı para politikası dediğimiz enflasyonla mücadele noktasında bizi neler bekliyor bilmiyoruz. Enflasyonla mücadele için bir şeylerden feragat etmek gerekiyor. Dolayısıyla ekonomiyi soğutmak gerekiyor. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda bir felaket senaryosu olarak söylemiyorum ama gerçekleri görmek lazım" dedi.