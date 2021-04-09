Milli Piyango 9 Nisan çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle oynadığı Milli Piyango çekiliş sonuçlarını ve sonuç sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 NİSAN 2021

19 KASIM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar



156941

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

271132

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar

073149 287432

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

048758 116343 117765 191554 198258 268605 268893 316303 505293 585618

5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

018576 021383 119192 241989 267590 325478 373003 407416 518788 561711

2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

043472 168613 205658 247028 361070 370503 394837 434455 507999 580466

Son 5 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

03803 03960 19908 25323 41118 45310 51955 65822 83298 86862

Son 4 rakamına göre 240 TL ikramiye kazanan numaralar

2172 4252 5452 5929 7081 7411 7425 8477 8891 9973

Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

116 392 428 600 642 680 880 938

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

05 17 24 71 79 99

Son 1 rakamına göre 40 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

2 6

4.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

056941 106941 116941 126941 136941 146941 150941 151941 152941 153941

154941 155941 156041 156141 156241 156341 156441 156541 156641 156741

156841 156901 156911 156921 156931 156940 156942 156943 156944 156945

156946 156947 156948 156949 156951 156961 156971 156981 156991 157941

158941 159941 166941 176941 186941 196941 256941 356941 456941 556941

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde: Tam Bilet: 30 TL Yarım Bilet: 15 TL Çeyrek Bilet: 7,5 TL Özel Çekilişlerde: Tam Bilet: 50 TL Yarım Bilet: 25 TL Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık



Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.