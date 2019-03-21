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Haberler > Futbol A Milli Takım, Arnavutluk maçının hazırlıklarını tamamladı

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını tamamladı

DHA