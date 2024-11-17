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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

        A Milli Futbol Takımı'nda Eren Dinkci, dizindeki sakatlık nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde 19 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ maçının aday kadrosundan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 18:06 Güncelleme: 17.11.2024 - 18:22
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        Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
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        A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı öncesinde sakatlığı bulunan Eren Dinkci, kadrodan çıkarıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

        Dün oynanan Galler müsabakasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezası sebebiyle Karadağ maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ müsabakası öncesinde Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Cihan Çanak ve Kayserisporlu Gökhan Sazdağı'nı kadroya dahil etmişti.

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