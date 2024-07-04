A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakibi Hollanda'yı masaya yatırdık
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek tarih yazan A Milli Takım'da gözler Hollanda maçına çevrildi. Ay-yıldızlılar, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalmak için sahaya çıkacak. Peki, A Milliler'in rakibi Hollanda nasıl bir takım? EURO 2024'te çeyrek finale nasıl geldi? İşte detaylar...
EURO 2024'te adını son 8 takım arasına yazdıran A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Berlin Olimpiyat Stadı'nda 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak kritik karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Dev maça günler kala A Milliler'in rakibi Hollanda'yı masaya yatırdık.
Cruyff, Van Basten, Bergkamp, Koeman, Gullit, Rijkaard, Sneijder, Van Persie, Robben gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran 'Portakallar', büyük turnuvalarda göze hoş gelen futboluyla her zaman adından söz ettirse de sadece 1 kupa kazanabildi. İlk ve tek Avrupa şampiyonluğunu 1988'de yaşayan Hollanda, 36 yıllık hasreti bitirmek için Almanya'ya geldi.
Öte yandan Hollanda, Dünya Kupası'nda ise üç kez final oynasa da (1974, 1978, 2010) kupayı müzesine götüremedi.
11'İNCİ KEZ KATILDILAR, 8'İNCİ KEZ ÇEYREK FİNALDELER
Hollanda Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sekizinci kez çeyrek finalist oldu. EURO 2024 ile 11. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden "Portakallar" daha önce 1 şampiyonluk, dört yarı final, iki çeyrek final gördü. Hollanda, Romanya'yı geçerek 8. kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.
ELEMELERDE FRANSA'NIN ARDINDAN İKİNCİ OLDULAR
Efsane isim Ronald Koeman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı "Portakallar", elemelerde B Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Almanya bileti aldı.
Grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Hollanda, 18 puan topladı. İki mağlubiyetini de Fransa karşısında alan "Portakallar", 17 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 7 gol gördü.
Hollanda Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar şöyle:
Fransa-Hollanda: 4-0
Hollanda-Cebelitarık: 3-0
Hollanda-Yunanistan: 3-0
İrlanda Cumhuriyeti-Hollanda: 1-2
Hollanda-Fransa: 1-2
Yunanistan-Hollanda: 0-1
Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0
Cebelitarık-Hollanda: 0-6
ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?
EURO 2024'te Fransa, Avusturya ve Polonya ile birlikte D Grubu'nda yer alan Hollanda, grubunu 4 puanla üçüncü sırada tamamladı. Grubun ilk maçında Polonya'yı 2-1 yenen Portakallar, ikinci mücadelesinde Fransa ile 0-0 berabere kalırken, son maçında ise Avusturya'ya 3-2 mağlup oldu. En iyi üçüncüler arasına girerek son 16 biletini alan Hollanda, bu turda eşleştiği Romanya'yı 3-0'la saf dışı bırakarak çeyek finale yükseldi.
EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU XAVI SIMONS
Hollanda EURO 2024'te çeyrek finale kalan ülkeler arasında kadro değeri açısından 6. sırada yer alıyor. Futbolcularının toplam değeri 815 milyon Euro olan Portakallar'ın en pahalı oyuncusu ise 80 milyon Euro piyasa değeriyle PSG'de forma giyen Xavi Simons. Barcelona altyapısında yetişen ve adını Barça'nın efsane ismi Xavi'den alan Simons, Hollanda'nın turnuvadaki en güvendiği isimlerin başında geliyor.
Hollanda'nın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Stefan de Vrij öne çıkarken, hücum hattında ise Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons ve Wout Weghorst dikkat çekiyor.
Hollanda, orta sahada da Schouten, Reijnders, Veerman gibi çalışkan isimlere sahip.
GAKPO'YA DİKKAT!
Hollanda'nın şu ana kadar turnuvadaki en etkili ismi ise Cody Gakpo oldu. Şampiyona boyunca sol kanatta görev yapan Liverpool'lu yıldız, kaydettiği 3 golle krallık yarışında zirveyi Mikautadze, Musiala ve Schranz ile paylaşıyor. Özellikle topu sağına çekip yaptığı etkili vuruşlarla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcuya sağ bek ve stoperlerimizin özel önlem alması gerekiyor.
HOLLANDA'NIN MUHTEMEL 11'İ
Hollanda'nın cumartesi akşamı A Milli Takımımız'ın karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Veerman, Xavi Simons, Gakpo, Depay