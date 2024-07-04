A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakibi Hollanda'yı masaya yatırdık

Cruyff, Van Basten, Bergkamp, Koeman, Gullit, Rijkaard, Sneijder, Van Persie, Robben gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran 'Portakallar', büyük turnuvalarda göze hoş gelen futboluyla her zaman adından söz ettirse de sadece 1 kupa kazanabildi. İlk ve tek Avrupa şampiyonluğunu 1988'de yaşayan Hollanda, 36 yıllık hasreti bitirmek için Almanya'ya geldi.

Öte yandan Hollanda, Dünya Kupası'nda ise üç kez final oynasa da (1974, 1978, 2010) kupayı müzesine götüremedi.