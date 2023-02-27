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Haberler Gündem A Tipi Cezaevi Nedir? A Tipi Cezaevinde Kimler Yatar, Hangi Suçları Kapsar?
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A tipi cezaevi cedir? A tipi cezaevinde kimler yatar, hangi suçları kapsar?

Cezaevleri hüküm giymiş olan bireylerin ceza süresince hapis edilmekte olduğu alana verilen isim olarak tanımlanabilmektedir. Farklı gruplara ayrılmaktadır. Bu grupların ise harfler ile isimlendirilmekte olduğu bilinmektedir. Her cezaevinin farklı özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Kapasiteleri ve mahkum türleri de birbirinden farklıdır. Bunun yanı sıra bazı cezaevleri yüksek güvenlikli iken bazılar kapalı açık olabilmektedir. Yüksek güvenlikli olan cezaevleri üst düzey korunmaktadır.

A Tipi Cezaevi Nedir? A Tipi Cezaevinde Kimler Yatar, Hangi Suçları Kapsar?
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A Tipi Cezaevi Nedir?

Mahkeme tarafından verilmekte olan karar ile hapis cezası alan kişiler, ceza süreleri boyunca cezaevlerine kapatılmaktadır. Hüküm giymiş olan kişiler uygun cezaevlerine sevk edilmektedir. Cezaevleri türleri arasında A tipi olan ceza infaz kurumları ilçe tipi cezaevlerine verilmekte olan isimdir. İhtiyaca yönelik olarak inşa edilmiş olan bu cezaevleri genellikle hafif olarak tabir edilmekte olan suçlardan ceza almakta olan mahkumların tutulduğu yerdir. A tipi cezaevleri de kendi içerisinde gruplara ayrılmaktadır. Sıkça merak edilmekte olan sorulardan biri olan A tipi cezaevi nedir sorusuna genel olarak bu şekilde cevap verilebilmektedir.

A Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

A tipi cezaevleri 1950 ve 1970 yıllarında inşa edilmeye başlanmıştır. Aslında bu cezaevleri ilçe tipi cezaevleri olarak da adlandırılabilmektedir. Bu cezaevlerinde 4 adet koğuş, 2 disiplin hücresi, banyo ve mutfak bulunmaktadır. Diğer tüm cezaevleri ile ortak olarak kadın ve çocuk bölümleri içerisinde kütüphane ve konferans salonu bulundurmaktadır. Bunun yanı sıra 4 adet havalandırma bahçesi bulunmaktadır ve 24 kişiliktir.

Bunun yanı sıra A2 cezaevlerinde ise 5 adet koğuş bulunmaktadır. Bunların kapasitesi ise 40 kişiliktir. A3 olanlar ise daha geniş kapsamlıdır. 64 ile 130 kişilik bir kapasitesi bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında farklı türleri bulunmakta olan bu cezaevlerinde genellikle daha hafif suçları bulunmakta olan kişilerin yatmakta olduğu söylenebilmektedir.

A Tipi Cezaevleri Hangi Suçları Kapsar?

Sıkça merak edilmekte olan konulardan bir tanesinin de A tipi cezaevleri hangi suçları kapsar sorusu olduğu bilinmektedir. Öncelikle A tipi cezaevleri ilçeler de bulunmakta olan cezaevleridir. Bu cezaevlerinin kendi içerisinde de farklı türleri bulunmaktadır. Özellikle de bu türler kişi sayısına bağlı olarak farklılık göstermektedir.

A tipi cezaevleri ilçelerde bulunmasının yanı sıra genellikle hafif suçlardan dolayı içeri girenlerin yatmakta olduğu bir yerdir. Mahkeme kararı ile bu cezaevine sevk edilmiş olan kişiler buralara getirilmektedir. Genel olarak hafif suçlardan dolayı burada ceza süresinin geçirilmekte olduğu söylenebilmektedir.

A Tipi Cezaevi Hangi Suçtan Girerler?

Bu cezaevlerinin ilçelerde ihtiyaca yönelik olarak açıldığı bilinmektedir. İlçelerde bulunmakta olan bu cezaevlerinde ağır suç işleyen kişiler değil, hafif suçlardan dolayı içeri giren kişiler yatmaktadır. A tipi cezaevlerinin kendi içlerinde de ayrılmakta olduğu bilinmektedir. Bu ayrılmalar ise kişi sayısına bağlı olarak yani cezaevinin kapasitesine bağlı olarak yapılmaktadır ve hafif suçlardan dolayı burada yatılmaktadır.

Öncelikle bazı cezaevlerinde daha fazla kişi yatabilmekte iken bazılarında ise daha az sayıda kişi yatabilmektedir. Bu durum cezaevinin büyülüğüne bağlı olarak değişim göstermektedir. Bundan dolayı da A2, A3 gibi cezaevlerinin de bulunmakta olduğu görülmektedir. Genel olarak A tipi cezaevlerinin bu şekilde tanımlanabildiği söylenebilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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