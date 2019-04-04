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A101 4 Nisan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta, yine pek çok üründe indirim fırsatı yer alıyor. Cep telefonu, televizyon gibi teknolojik ürünlerin yanında beyaz eşya ve kişisel bakım cihazlarının ya da yer aldığı A101 Aktüel ürünler kataloğunda, bebek ürünleri öne çıkıyor. Ayrıca bu katalogda da yiyecek ve mutfak gereçleri unutulmamış. 4 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 4 NİSAN

ELTON 55’’ EL55UAL08 ULTRA HD DUAL LED 2.599,00 TL

Casper Via cep telefonu 899,00 TL

HI-LEVEL 16 GB Çift Girişli USB bellek 19,95 TL

HI-LEVEL 16 GB Micro SD Kart 17,95 TL

Toshiba 32 GB Bellek 27,95 TL