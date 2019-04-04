A101 4 Nisan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta, yine pek çok üründe indirim fırsatı yer alıyor. Cep telefonu, televizyon gibi teknolojik ürünlerin yanında beyaz eşya ve kişisel bakım cihazlarının ya da yer aldığı A101 Aktüel ürünler kataloğunda, bebek ürünleri öne çıkıyor. Ayrıca bu katalogda da yiyecek ve mutfak gereçleri unutulmamış. 4 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 4 NİSAN
ELTON 55’’ EL55UAL08 ULTRA HD DUAL LED 2.599,00 TL
Casper Via cep telefonu 899,00 TL
HI-LEVEL 16 GB Çift Girişli USB bellek 19,95 TL
HI-LEVEL 16 GB Micro SD Kart 17,95 TL
Toshiba 32 GB Bellek 27,95 TL
A101 Altus AL-1090 tezgah seviyesi buzdolabı 549,00 TL
Promise 1408 dikiş makinesi 399,00 TL
Aprilla dijital banyo baskülü 34,95 TL
Sinbo kablosuz su ısıtıcı 69,95 TL
Aprilla sarjlı saç-sakal ve favori düzeltme cihazı 39,95 TL
Arzum AR-4069 practical 2’si 1 arada dikey elektrikli süpürge 139,00 TL
Pizza tabağı 12,95 TL
Oval servis tabağı ve oval kase 12,95 TL
Benekli kase, seramik kase ve dekoratif seramik kase 2,95 TL
dolap içi raf ve deterjanlık 12,50 TL
saklama kabı 9,95 TL
Bebek güvenlik ürünleri 3,50 TL
Bebek oyun minderi 49,95 TL
Lisanslı bebek ayakkabısı 14,95 TL
Ebeveyn başucu kitabı 14,95 TL
Mama sandalyesi 299,95 TL
Çift yönlü bebek arabası 299,95 TL
Bebek oto koltuğu 239,95 TL
Bebek küvet, 24,95 TL
Su kovası 9,95 TL
Şeffaf kulplu maşrapa 2,50 TL
Oyuncak kamyon bultak 9,95 TL
Oyuncak emekleme topu 9,95 TL
Oyuncak kutusu ve Oyuncak araba lazımlık 22,50 TL
Lolla’s petite tenis oynuyor 19,95 TL
Lisanslı matara 8,50 TL
Lisanslı pipetli bardak 5,95 TL
Desenli pipetli matara 4,50 TL
Lisanslı kız/erkek bebek uzun kollu pijama takımı 16,95 TL
Lisanslı kız/erkek bebek zıbın ve tek alt seti 14,95 TL
Eşleşen bayan çorap 2’li ve eşleşen bebek çorabı 2’li 2,95 TL
Kaymaz dilimli kadife çekyat örtüsü 29,95 TL
Marie claire çocuk pamuklu üçgen sütyen 12,95 TL
Marie claire bayan sütyen 15,95 TL
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