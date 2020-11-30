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A101 saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Yeni genelgeye göre A101 çalışma saatleri 2020

A101 çalışma saatleri 2020 konusu yeni gelen kısıtlamalar ile değişen çalışma saatleri yüzünden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, her perşembe günü aktüel fırsatlarla uygun fiyata ürün satışı yapan A101 saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte A101 hafta sonu ve hafta içi çalışma saatleri 2020

A101 saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Yeni genelgeye göre A101 çalışma saatleri 2020

İlk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açan ve 2009 yılında 121 market sayısına ulaşan ve şu an ise Türkiye'nin 81 il ve neredeyse her ilçesinde bulunan A101, bütün marketlerinde aynı saatte açılıp kapanıyor. A101 marketlerine gitmeden önce bu başlık altından çalışma saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz.

A101 HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

A101 marketleri sabah saat 10.00'da mesaiye başlayıp 20.00'da ise mesaiyi bitiriyor. Mesai saati bitmeden yaklaşık 10 dakika önce ise kasalara kapanıyor ve alışveriş yapılamıyor. A101 marketlerden alışveriş yapabilmeniz için hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her gün belirtilen saatlerde şubelere gidebilirsiniz.

RESMİ TATİLLERDE A101 MARKETLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Aşağıdaki resmi tatillerde A101'in tüm şubeleri müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

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