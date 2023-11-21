AB Rh negatif kan grubu özellikleri nedir? AB Rh - kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri Kan grubuna göre beslenme özellikle son yıllarda popülaritesi artan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere Rh faktörüyle birlikte kan grupları 8 farklı gruba ayrılmaktadır. Bu 8 farklı grubun belirleyici özellikleri ise beslenme üzerinde etkili olmaktadır. İşte, detaylar.

Kan grupları, kandaki antijen ve antikor miktarları ve türlerine göre gerçekleştirilen bir sınıflandırmadan oluşmaktadır. Bilimsel açıdan kanıtlanmamış olsa da kan gruplarının sahip olduğu özelliklere göre belirlenen beslenme modelinin faydalı olduğu görüşü ileri sürülmektedir. AB Rh negatif kan grubu özellikleri ve AB kan grubu özellikleri nelerdir? AB kan grubuna beslenme ve AB negatif kan grubu beslenme neler içerir? İşte, merak edilen detaylar.

AB Rh Negatif Kan Grubu Özellikleri

AB Rh negatif kan grubu dünyada en az rastlanan kan grubu olarak öne çıkmaktadır. Her 1000 kişinin yalnızca 10'u bu kan grubuna sahiptir. En önemli özelliklerinin başında genel alıcı olmaları gelmektedir. Tüm Rh negatif kan gruplarından kan alabilirler. Hem A hem de B kan grubunun fayda ve zararını bünyesinde barındırır. Bunun temel sebebi iki kan grubunun karışımından oluşmasıdır.

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AB Kan Grubu Özellikleri

Tıpkı kan grupları gibi, A ve B kişilik tiplerinin bir karışımından oluşurlar. Karmaşık yapıya sahip olan AB kan grubu; A tipi gibi utangaç, B tipi gibi dışa dönük olabileceği gibi ikili kişiliklere sahip olabilirler. Dünyadaki en nadir kan grubunda yer alan AB kan grubuna sahip kişilerin şifrelerini çözmek zordur.

Büyüleyicidirler ve kolayca arkadaş olurlar. Stresle baş etme konusunda ise zayıftırlar. Empati kurma konusunda iyidirler. Olağanüstü analitik ve mantıksal becerileri vardır.

İyi kişilik özellikleri: Büyüleyici, kontrollü, havalı, hayallerin peşinde koşan, şefkatli, akılcı, güvenilir, uyumlu ve yaratıcı.

Olumsuz kişilik özellikleri: Karmaşık, savunmasız, sorumsuz, benmerkezci, unutkan, affetmez ve eleştirel.

AB Kan Grubuna Göre Beslenme

Bu kan grubuna sahip olanlar için çok yönlü bir diyet uygulanabilir. Hayvansal protein kaynakları ve süt ürünlerinin tüketimi konusunda sıkıntı duymasalar da hazımsızlığa yol açabileceğinden dolayı fazla tüketiminden kaçınmaları gerekir. İşte, AB kan grubunun tüketebileceği bir takım protein kaynakları:

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Koyun ve kuzu eti

Tavuk eti

Dana eti

Yumurta

Tüketebilecekleri Süt Ürünleri

Yoğurt

Ricotta

Keçi peyniri

Sebze Ve Meyveler

Ananas

Greyfurt

Limon

Kivi

Yeşil yapraklı sebzeler

Kayısı

Kiraz

Üzüm

Erik

Kaçınılması Gereken Besin Türleri

Ayran

Enginar

Siyah zeytin

Mango

Avokado

Hindistan cevizi

Muz

Kapari

Sirkeler

Pul biber

Karabuğday

AB Negatif Kan Grubu Beslenme

Kimi araştırmalar AB Rh negatif kan grubuna sahip olan kişilerin bağışıklık sistemlerinin hassas yapıda olduğunu ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma olasılıklarının yüksek olduğu görüşünü ileri sürmektedir. Bu sebeple kan gruplarından baz alınarak oluşturulan beslenme modeline uyulduğu takdirde daha sağlıklı bir yaşamın olacağı öngörülür.

Bu kan grubuna sahip bireyler için beslenme listesi çeşitlilik oluşturmaktadır. Protein kaynakları olarak tavuk, hindi, sığır eti, balık, süt ürünleri ve soya ürünleri tercih edilebilir. Taze sebze meyveler, tam tahıllı yiyecekler ve sağlıklı yağlar da beslenmenin bir parçasını oluşturmaktadır. İşte, AB Rh- kan grubunun tüketebileceği, faydalı gıdalar:

Hayvansal proteinler

Süt ürünleri

Meyve ve sebzeler

Bakliyatlar

Kuruyemişler

Tüketilmesi Önerilmeyen Gıdalar

Tavuk ve balıketi

Kabuklu deniz ürünleri

Avokado, enginar ve turp

Hayvansal yağlar

Börülce ve her türlü mercimek

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