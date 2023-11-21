AB Rh pozitif kan grubu özellikleri nedir? AB Rh + kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri
1980'lerde Dr. James D'Adoma tarafından kan grubuna dayalı beslenme sistemleştirilmiştir. Günümüzde sağlıklı beslenme konusunda alternatif bir yöntem olarak başvurulmaktadır. Bilindiği üzere kan grupları Rh faktörünün de dâhil olduğu 8 farklı gruptan oluşmaktadır. İşte, merak edilenler.
Kanımızda yer alan antijen ve antikorlar üzerinden farklı kan gruplarına ait beslenme sistemleriyle bireyler alması ve tüketiminden kaçınması gereken gıdaları merak etmekte, bu yönde araştırmalar yapmaktadır. AB Rh pozitif kan grubu özellikleri ve AB kan grubu özellikleri nelerdir? AB kan grubuna göre beslenme ve AB pozitif kan grubu beslenme neler içerir? İşte, merak edilen detaylar.
AB Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri
Biyolojik olarak bu kan grubu için karmaşık bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun temel sebebi A ve B kan grubunun özelliklerinin karışımından oluşmasıdır. Diyet ve egzersizlerde de A ve B kan grubunun belirli özellikleri uygulanmaktadır. Sınırlı et tüketimine gitmeleri önerilen bu grup için çok faydalı deniz ürünleri mevcuttur. Bu ürünler ayrıca protein yönünden de oldukça zengindir. Aynı şekilde limon da bu kan grubu için oldukça faydalıdır.
Kalp ve damar hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, göğüs kanseri, sindirim sistemi hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları ve sinüzit bu grupta sık görülen hastalıkların başında gelmektedir. Ayrıca kan grubu AB olanların ileri yaşta gerçekleşen hafıza kaybından daha fazla etkilendiği ortaya çıkmıştır.
AB Kan Grubu Özellikleri
AB Kan Grubuna Göre Beslenme
Faydalı Olan Yiyecekler
Yenilebilecek Olanlar
Zararlı Olan Yiyecekler
Tavuk eti, deniz hayvanları, mısır ve ürünleri, nohut, çavdar ekmeği, susam ve ürünleri, börülce fasulye, ayçiçeği çekirdekleri, pul biber, kara ve beyaz biber, domates salçası, portakal ve suyu, avokado, enginar, turp, aloe vera, herhangi sıvı veya katı yağ {zeytinyağı ve ceviz yağı hariç} portakal, hindistan cevizi, tahin.
AB Pozitif Kan Grubu Beslenme
Bu grubun şifalı yağı zeytinyağı olarak ön plana çıkmaktadır. Et ve süt ürünlerinden AB grubu uzak durmalıdır deniz ürünlerinden yeterli proteini alabilirler. Limon ve greyfurt tüketimine yönelebilirler. Ancak greyfurt düşük mide asidinden dolayı mide çeperini rahatsız ederek mide ekşimesine sebep olabilir; bu yüzden uzak durulması gerekir.
Sarımsak AB grubu için oldukça faydalıdır; bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun yanı sıra bitki çayları da bu grup için yararlıdır. Ekinezya çayı bağışıklık sistemini destekler, yeşil çay ise sindirim sistemini çok rahatlatır. Papatya çayı ise sinir sistemimizi yatıştırır. AB kan grubuna sahip bireyler kan grubuna göre beslenerek hem birçok hastalıktan korunur hem de daha kaliteli bir yaşam sürer.