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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Afganistan'dan 260 kişinin daha tahliye edildiğini duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'dan "AB'nin yerel personeli ve bakmakla yükümlü olunan kişilerden" oluşan 260 kişinin daha ülkeden çıkarıldığını bildirdi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Afganistan'dan 260 kişinin daha tahliye edildiğini duyurdu
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den açıklama
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AA

Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AB ekibine ve Kabil'deki ortaklara, insanları güvenliğe kavuşturma konusundaki olağanüstü çalışmaları için minnettarız. Yerel personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğumuz kişilerden oluşan 260 kişi daha Avrupa'ya geldi veya Avrupa'ya doğru yola çıktı. İnsanları güvenli hale getiren çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.

İspanya, İtalya ve Fransa'ya tahliyelerde oynadıkları rol ve mağdurlara vize verdikleri için teşekkür eden Borrell, 100 kişilik ilk grubun 19 Ağustos'ta ulaştığını bildirmişti.

AB Yüksek Temsilcisi, 21 Ağustos'ta Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile, Afganistan'dan tahliye edilen ve çoğunluğunu AB ile iş birliğinde bulunanların oluşturduğu Afganların bekletildiği Torrejon de Ardoz askeri üssünü ziyaret etmişti.

800 kişilik kapasiteye sahip geçici barınma merkezinin kurulduğu üste 21 Ağustos itibarıyla 200 kadar mültecinin bulunduğu belirtilmişti.

Covid-19'a karşı sağlık kontrolünden geçirilen Afgan sığınmacıların en fazla 72 saat Madrid'deki askeri üste tutulacağı, daha sonra geçici dolaşım izinleri verilerek kendilerini alma taahhüdünde bulunan AB ülkelerine gönderilecekleri açıklanmıştı.

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