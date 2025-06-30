ABD basını: Donald Trump Suriye'ye yaptırımları hafifletecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin bir kararname imzalayacağı bildirildi.

CBS muhabirinin X hesabından yaptığı paylaşıma göre, ilgili kararname bugün imzalanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

ABD Başkanı, Ahmed Şara'dan övgü ile bahsederken, Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılabileceğinin sinyalini vermişti.

SURİYE DIŞİŞLERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la tarihi bir görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanılmıştı

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Açıklamada, Suudi Arabistan, Suriye ve ABD Dışişleri Bakanlarının da katıldığı toplantının başlıca gündem maddesinin, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması, yeniden inşa süreci ve bölgesel istikrarın sağlanması olduğu belirtilmişti.

Trump'ın, bu kritik dönemde Suriye halkına destek verdiği vurgulanan açıklamada, Şara'nın da bölgesel ve uluslararası destekten dolayı memnuniyetini dile getirdiği aktarılmıştı.