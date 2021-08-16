Biden bu akşam Afganistan'la ilgili açıklama yapacak 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

ABD Başkanı Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan konusunda yerel saatle 15.45'te (TSİ 22.45) halka sesleneceğini belirtti.

Biden'ın Kabil'deki son gelişmeleri ve ABD'nin tahliye operasyonunu değerlendirmesi bekleniyor.

Hafta sonu tatili için gittiği Camp David'den bugün Beyaz Saray'a dönecek olan Biden, Afganistan'daki süreci iyi yönetememekle eleştiriliyordu.

Biden, temmuzda yaptığı bir açıklamada, Taliban'ın ülkeyi kontrolü altına alamayacağını iddia etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, Afganistan'da Taliban'ın hızlı ilerleyişinin farkında olduklarını, ancak Afgan yönetiminin ve güvenlik güçlerinin Taliban'a karşı koyacak güce sahip olduğunu söylemişti.

24 Temmuz'da yapılan açıklamada Biden'ın Afganistan hükümetine desteğini sürdüreceği ve Afgan Güvenlik Güçleri Fonu için Kongre'den 3,3 milyar dolar talep edildiği bildirilmişti.

Biden 11 Ağustos'ta ise Afganistan'dan çekilme kararından pişman olmadığını söylemişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından bugün, Başkan Joe Biden'ı istifaya çağırdı.