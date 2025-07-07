ABD Başkanı Trump'tan Elon Musk'a: Tamamen raydan çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder iş insanı Elon Musk'ın üçüncü bir parti kurma çalışmalarından hoşnut olmadığını belirterek, bu fikrin "can sıkıcı" olduğunu söylemesinin ardından yeni bir açıklamada bulundu.

"ESASEN BİR TREN KAZASI"

ABD Başkanı Trump, bir dönem yakın müttefiki olan Musk'ın son beş haftadır tamamen "raydan çıktığını" ve "esasen bir tren kazası" olduğunu söyledi.

"ONLAR İÇİN TASARLANMAMIŞ"

Musk'ın ABD'de hiçbir zaman başarılı olamamalarına rağmen üçüncü siyasi parti kurmak istediğine dikkati çeken Trump, sistemin "onlar için tasarlanmamış" göründüğünü savundu.

Üçüncü partilerin "tam ve toplam yıkım ve kaos oluşturmakta" iyi olduklarını ileri süren Trump, "güvenlerini ve akıllarını kaybetmiş radikal sol demokratlarla yeterince buna sahibiz" ifadesini kullandı.

MUSK'IN YENİ PARTİ ANKETİ Musk, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, cuma günü ABD'nin bağımsızlık gününün kutlandığına atıfta bulunarak, "Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır." ifadesini kullanmıştı. Musk X'te, "Amerika Partisi'ni kurmalı mıyız?" sorusuyla başlattığı anketin sonuçlarını paylaşmış ve her 3 Amerikalıdan ikisinin bu soruya "evet" cevabı verdiğini belirtmişti.

"MUSK İÇİN BÜYÜK BİR TALİHSİZLİK"

Trump, Cumhuriyetçilerin "ülke tarihinde türünün en büyük yasa tasarısını" henüz geçirdiğini ve bu anlamda "sorunsuz çalışan bir makine" olduklarını bildirdi.

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Tasarının, "herkesi kısa sürede elektrikli araç almaya zorlayacak saçma elektrikli araç (EV) zorunluluğunu ortadan kaldırdığını" kaydeden Trump, dolayısıyla tasarının, Musk için "bir talihsizlik" olduğunu belirtti.