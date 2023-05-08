ABD'de 8 kişinin öldüğü AVM saldırısında yeni detaylar

SİLAHLI SALDIRGAN KİM?

Teksas Kamu Güvenliği Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada saldırganın 33 yaşındaki Mauricio Garcia olduğunu açıkladı.

İki emniyet yetkilisine göre Garcia beyazların üstünlüğünü savunan bir neonazi bir ideolojiye sahip ancak saldırının bir terör eylemi olup olmadığı henüz net olarak açıklanmadı. NBC News, yetkililerin Garcia'nın internette beyazların üstünlüğünü savunan içeriklerle etkileşime girdiğini ve bu tür materyalleri kendisinin paylaştığını tespit ettiğini bildirdi.

Yetkililer Garcia'nın tek başına hareket ettiğini, alışveriş merkezinde başka bir görev için bulunan bir polis memurunun silah seslerini duyarak olay yerine doğru koştuğunu ve Garcia'yı öldürdüğünü söyledi.