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ABD'de 8 kişinin öldüğü AVM saldırısında yeni detaylar

ABD Texas'ta dün AVM'de meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, en küçüğü 5 yaşında olan 7 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan da öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olaya dair yeni detaylar ortaya çıktı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • ABD'de 8 kişinin öldüğü AVM saldırısında yeni detaylar

    ABD'nin Texas eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir alışveriş merkezine giren saldırgan, 8 kişiyi öldürmüş, 7 kişiyi de yaralamıştı.

     

    Allen İtfaiye Departmanı Şefi Jonathan Boyd, basın açıklamasında zanlının da ölü ele geçirildiğini ifade etmişti.
  • ABD'de 8 kişinin öldüğü AVM saldırısında yeni detaylar

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görülmüştü.

     

    Saldırı ile birlikte ABD'deki silahlı saldırılar ve bireysel silahlanma sorunu tekrar gündem olurken olaya dair yeni detaylar da ortaya çıktı.
  • ABD'de 8 kişinin öldüğü AVM saldırısında yeni detaylar

    SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

    Polis, 120'den fazla mağazanın bulunduğu açık alışveriş merkezinde yerel saatle öğleden sonra 3:30 sularında silah seslerinin yükseldiğini söyledi.

     

    Sosyal medyada yayınlanan bir videoda siyah giyimli bir kişinin otoparkta gümüş renkli bir arabadan indiği ve ateş açtığı görülüyor.
  • ABD'de 8 kişinin öldüğü AVM saldırısında yeni detaylar

    SİLAHLI SALDIRGAN KİM?

    Teksas Kamu Güvenliği Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada saldırganın 33 yaşındaki Mauricio Garcia olduğunu açıkladı.

    İki emniyet yetkilisine göre Garcia beyazların üstünlüğünü savunan bir neonazi bir ideolojiye sahip ancak saldırının bir terör eylemi olup olmadığı henüz net olarak açıklanmadı. NBC News, yetkililerin Garcia'nın internette beyazların üstünlüğünü savunan içeriklerle etkileşime girdiğini ve bu tür materyalleri kendisinin paylaştığını tespit ettiğini bildirdi.

     

    Yetkililer Garcia'nın tek başına hareket ettiğini, alışveriş merkezinde başka bir görev için bulunan bir polis memurunun silah seslerini duyarak olay yerine doğru koştuğunu ve Garcia'yı öldürdüğünü söyledi.
  • ABD'de 8 kişinin öldüğü AVM saldırısında yeni detaylar

    Rolling Stone'un haberine göre, FBI bülteninde Garcia'nın 2008 yılında 'akıl sağlığı endişeleri' nedeniyle ordudan ihraç edildiği detayı yer aldı.

    Yetkililer, olay yerinde AR-15 tarzı bir tüfek ve bir tabanca da dahil olmak üzere birden fazla silah bulunduğunu söyledi. İki yetkili, yetkililerin Garcia'nın kaldığı yakındaki bir moteli ve Dallas bölgesinde bağlantılı olduğu bir evi aradıklarını söyledi.
  • ABD'de 8 kişinin öldüğü AVM saldırısında yeni detaylar

    GÖRGÜ TANIKLARI NELER ANLATIYOR?

    Geoffrey Keaton, 16 yaşındaki kızıyla birlikte alışveriş merkezindeki Fatburger'de öğle yemeği yerken silah sesleri duydu. Keaton, "Küçük kızımı korumak için tezgahın altına aldım ve sonra sanki oradaymış gibi sesler daha da yükseldi" dedi. Keaton, restoran müdürünün müşterilerin arka tarafa saklanmalarına izin verdiğini ve daha sonra bir arka kapıdan çıkıp arabalarına koştuklarını söyledi.

     

    36 yaşındaki Kaleo Palakiko ise "Bir an için ortalık karmakarışıktı. Sonra biri 'silahlı saldırgan var' dediğinde hepimiz mağazanın arkasına koştuk" dedi. Palakiko ve ailesi yaklaşık 45 dakika boyunca bir depoda saklanıp elleri havada dışarı çıktıklarını ifade etti.
  • ABD'de 8 kişinin öldüğü AVM saldırısında yeni detaylar

    DİĞER SALDIRILARA KIYASLA NASIL BİR TABLO ÇIKIYOR?

    Cumartesi günkü saldırı, 21 Ocak'ta bir silahlı saldırganın bir balo salonunda 11 kişiyi öldürdüğü Monterey Park, California katliamından sonra yılın en ölümcül ikinci silahlı saldırısı oldu.

    Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silahlı saldırılara ilişkin bir veri tabanı olan Silah Şiddeti Arşivi'ne göre 2023 yılında, en az dört kişinin vurulması olarak tanımlanan 199 'toplu silahlı saldırı' gerçekleşti.

    Geçtiğimiz hafta sonu, Cleveland, Teksas'ta bir silahlı saldırgan, bahçesinde 5 kişiyi öldürdü. Günlerce süren arama çalışmalarının ardından yakalandı.

    Pazartesi günü bir cinsel saldırı suçlusu, silahı kendisine doğrultmadan önce karısı ve üç çocuğu da dahil olmak üzere 6 kişiyi vurdu.

     

    Çarşamba günü ise silahlı bir kişi Atlanta'da 1 kişiyi öldürdü ve 4 kişiyi yaraladı.  
  • ABD'de 8 kişinin öldüğü AVM saldırısında yeni detaylar

    Uzmanlar ise ABD'de 2023'ün yarısına gelmeden silahlı saldırıların ve ölüm oranlarının yüksekliğinin 'endişe verici' olduğunu ifade ediyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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