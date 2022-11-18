Biden yönetiminden Kaşıkçı davasında Selman'a dokunulmazlık talebi 0:00 / 0:00

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ABD'de Joe Biden yönetimi, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili davada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dokunulmazlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamış ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Biden yönetiminin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın "Başbakanlık" görevinin başına geçtiğini, bu sebeple artık dokunulmazlığı olması gerektiğini, bahsi geçen davada yargılanamayacağını ifade etti.



Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Biden yönetiminin kararının ardından sosyal medya hesabından, "Cemal bugün yine öldü. ABD'de adalet para önce geldi." dedi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.