"SINIR GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ EN GÜÇLÜ YASA TASARISI"

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, yasa tasarısının geçmesi üzerine "Cumhuriyetçiler bu ülkenin şimdiye kadar gördüğü en güçlü sınır güvenliği yasa tasarısını kabul etti. Bu yasa tasarısı, Başkan (Joe) Biden'ın (neden olduğu) rekor seviyedeki geçişler, ihmalkarlık, ve kaostan sınırı koruyor." ifadesini kullandı.