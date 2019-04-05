Türkiye’de enflasyon sepetine 2015 yılında dahil olan oyun konsollarının fiyatlarındaki son dönemdeki artış malum. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mart 2019 enflasyon verilerine göre oyun konsolların ortalama fiyatı 3 bin 260 TL’yi aşmış durumda.

Microsoft’ın Xbox One X ile Sony’nin PlayStation 4 Pro’nun Türkiye’de pazara sunulmasıyla birlikte fiyatlar da ciddi bir şekilde arttı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2016 yılının mart ayında 1390 TL olan oyun konsollarının ortalama fiyatı, aradan geçen 3 yılda yüzde 135 artışla geçen ay itibariyle 3 bin 261 TL’ye çıktı. Son bir yıllık artış ise yüzde 109 seviyesinde.

Ancak asıl olarak oyunseverler açısından kötü haber konsol değil, oyun fiyatlarından gelmeye devam ediyor. PlayStation Türkiye’nin ardından Xbox Türkiye de dolar kurundaki artış nedeniyle fiyatlarında güncellemeye gitti.

TÜRKİYE’DEKİ OYUN FİYATLARI

Yapılan son değişikliklerin ardından Türkiye’deki popüler konsol oyunlarının fiyatları şöyle oldu:

Oyun Xbox One Fiyatı (TL) PS4 Fiyatı (TL) Anthem (Legion of Dawn Edition) 600 499 Anthem (Standard Edition) 470 399 Assassin's Creed Odyssey 602 469* Call of Duty: Black Ops 4 566 469 Call of Duty: Black Ops 4 (Digital Deluxe Edition) 802 669* Call of Duty: Black Ops 4 (Digital Deluxe Enhanced Edition) 1036 869* Devil May Cry 5 (Deluxe Edition) 564 469 Devil May Cry 5 (Standard Edition) 472.5 399 FIFA 19 (Champions Edition) 716 599 FIFA 19 (Standard Edition) 564 469 FIFA 19 (Ultimate Edition) 800 669 Mortal Kombat 11 (Premium Edition)** 554 459 Mortal Kombat 11 (Standard Edition)** 352.5 299 NBA 2K19 (20th Anniversary Edition) 541 669 NBA 2K19 (Standard Edition) 377.5 469* Red Dead Redemption 2 566 469 Red Dead Redemption 2: Special Edition 685 569 Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 802 669 Sekiro: Shadows Die Twice 566 469 Tom Clancy's The Division 2 (Gold Edition) 837 669 Tom Clancy's The Division 2 (Standard Edition) 602 469 Tom Clancy's The Division 2 (Ultimate Edition) 920 769 * Liste fiyatıdır, özel indirimler hariçtir ** Ön sipariş fiyatıdır

AYNI OYUNLAR ABD’DE KAÇA SATILIYOR?

Üşenmedik, aynı oyunların ABD’de hem Xbox hem de PlayStation Store üzerinden güncel olarak hangi fiyatlara satıldığını inceledik. İşte ortaya çıkan tablo:

Oyun Xbox One Fiyatı ($) PS4 Fiyatı ($) Anthem (Legion of Dawn Edition) 79.99 79.99 Anthem (Standard Edition) 59.99 59.99 Assassin's Creed Odyssey 69.99 59.99 Call of Duty: Black Ops 4 59.99 59.99 Call of Duty: Black Ops 4 (Digital Deluxe Edition) 99.99 99.99 Call of Duty: Black Ops 4 (Digital Deluxe Enhanced Edition) 129.99 129.99 Devil May Cry 5 (Deluxe Edition) 69.99 69.99 Devil May Cry 5 (Standard Edition) 59.99 59.99 FIFA 19 (Champions Edition) 79.99 79.99 FIFA 19 (Standard Edition) 59.99 59.99 FIFA 19 (Ultimate Edition) 99.99 99.99 Mortal Kombat 11 (Premium Edition)** 99.99 99.99 Mortal Kombat 11 (Standard Edition)** 59.99 59.99 NBA 2K19 (20th Anniversary Edition) 99.99 99.99 NBA 2K19 (Standard Edition) 59.99 59.99 Red Dead Redemption 2 59.99 59.99 Red Dead Redemption 2: Special Edition 79.99 79.99 Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 99.99 99.99 Sekiro: Shadows Die Twice 59.99 59.99 Tom Clancy's The Division 2 (Gold Edition) 99.99 99.99 Tom Clancy's The Division 2 (Standard Edition) 59.99 59.99 Tom Clancy's The Division 2 (Ultimate Edition) 119.99 119.99 * Liste fiyatıdır, özel indirimler hariçtir ** Ön sipariş fiyatıdır

Tablodan da görüldüğü üzere sözkonusu bu popüler oyunların ABD’deki satış fiyatları 59.99 dolardan başlıyor. Bugünkü dolar kurundan hesaplandığında Türkiye’de 600 TL’ye dayanan standart oyun fiyatları, ABD’de 335 TL seviyesinde. Bununla birlikte Türkiye’de Xbox ve PlayStation platformları arasında açılan makasın, ABD’de gözlenmediğini de belirtelim.

SEPETE BİLE GİREBİLİR!

Her ne kadar yeni yıl, sömestr, bahar... vs indirimleri olsa da, popüler oyun fiyatlarının yüksek seyri, Türkiye gibi son yıllarda oyun pazarı gittikçe parlayan bir ülkede Sony ve Microsoft'un stratejisiyle ilgili eleştirilerin de artmasına yol açıyor.

Şirketlerin dolar kuruna bağlı maliyet artışları olduğu bir gerçek ama yine de ABD'deki fiyatları gören oyunseverler, yaşanan bu durumdan hiç de memnun değil.

Türkiye’deki oyuna olan ilgiyle birlikte artan oyun fiyatları, henüz TÜİK tarafından izlenmiyor. Ancak geniş oyuncu kitlesiyle birlikte önemli bir tüketim unsuru haline gelen oyunların, gelecek dönemde TÜİK’in enflasyon sepetinde de kendine yer bulması açıkçası hiç de şaşırtıcı bir gelişme olmayabilir.

Eğer fiyatlar bu şekilde artmaya devam ederse, yakın dönemde, "çarliston biber" yerine “Bu ayın zam şampiyonu Red Dead Redemption 2” gibi durumlarla da karşılaşabiliriz.