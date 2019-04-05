Türkiye’de enflasyon sepetine 2015 yılında dahil olan oyun konsollarının fiyatlarındaki son dönemdeki artış malum. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mart 2019 enflasyon verilerine göre oyun konsolların ortalama fiyatı 3 bin 260 TL’yi aşmış durumda.
Microsoft’ın Xbox One X ile Sony’nin PlayStation 4 Pro’nun Türkiye’de pazara sunulmasıyla birlikte fiyatlar da ciddi bir şekilde arttı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2016 yılının mart ayında 1390 TL olan oyun konsollarının ortalama fiyatı, aradan geçen 3 yılda yüzde 135 artışla geçen ay itibariyle 3 bin 261 TL’ye çıktı. Son bir yıllık artış ise yüzde 109 seviyesinde.
Ancak asıl olarak oyunseverler açısından kötü haber konsol değil, oyun fiyatlarından gelmeye devam ediyor. PlayStation Türkiye’nin ardından Xbox Türkiye de dolar kurundaki artış nedeniyle fiyatlarında güncellemeye gitti.
TÜRKİYE’DEKİ OYUN FİYATLARI
Yapılan son değişikliklerin ardından Türkiye’deki popüler konsol oyunlarının fiyatları şöyle oldu:
|Oyun
|Xbox One Fiyatı (TL)
|PS4 Fiyatı (TL)
|Anthem (Legion of Dawn Edition)
|600
|499
|Anthem (Standard Edition)
|470
|399
|Assassin's Creed Odyssey
|602
|469*
|Call of Duty: Black Ops 4
|566
|469
|Call of Duty: Black Ops 4 (Digital Deluxe Edition)
|802
|669*
|Call of Duty: Black Ops 4 (Digital Deluxe Enhanced Edition)
|1036
|869*
|Devil May Cry 5 (Deluxe Edition)
|564
|469
|Devil May Cry 5 (Standard Edition)
|472.5
|399
|FIFA 19 (Champions Edition)
|716
|599
|FIFA 19 (Standard Edition)
|564
|469
|FIFA 19 (Ultimate Edition)
|800
|669
|Mortal Kombat 11 (Premium Edition)**
|554
|459
|Mortal Kombat 11 (Standard Edition)**
|352.5
|299
|NBA 2K19 (20th Anniversary Edition)
|541
|669
|NBA 2K19 (Standard Edition)
|377.5
|469*
|Red Dead Redemption 2
|566
|469
|Red Dead Redemption 2: Special Edition
|685
|569
|Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
|802
|669
|Sekiro: Shadows Die Twice
|566
|469
|Tom Clancy's The Division 2 (Gold Edition)
|837
|669
|Tom Clancy's The Division 2 (Standard Edition)
|602
|469
|Tom Clancy's The Division 2 (Ultimate Edition)
|920
|769
|* Liste fiyatıdır, özel indirimler hariçtir ** Ön sipariş fiyatıdır
AYNI OYUNLAR ABD’DE KAÇA SATILIYOR?
Üşenmedik, aynı oyunların ABD’de hem Xbox hem de PlayStation Store üzerinden güncel olarak hangi fiyatlara satıldığını inceledik. İşte ortaya çıkan tablo:
|Oyun
|Xbox One Fiyatı ($)
|PS4 Fiyatı ($)
|Anthem (Legion of Dawn Edition)
|79.99
|79.99
|Anthem (Standard Edition)
|59.99
|59.99
|Assassin's Creed Odyssey
|69.99
|59.99
|Call of Duty: Black Ops 4
|59.99
|59.99
|Call of Duty: Black Ops 4 (Digital Deluxe Edition)
|99.99
|99.99
|Call of Duty: Black Ops 4 (Digital Deluxe Enhanced Edition)
|129.99
|129.99
|Devil May Cry 5 (Deluxe Edition)
|69.99
|69.99
|Devil May Cry 5 (Standard Edition)
|59.99
|59.99
|FIFA 19 (Champions Edition)
|79.99
|79.99
|FIFA 19 (Standard Edition)
|59.99
|59.99
|FIFA 19 (Ultimate Edition)
|99.99
|99.99
|Mortal Kombat 11 (Premium Edition)**
|99.99
|99.99
|Mortal Kombat 11 (Standard Edition)**
|59.99
|59.99
|NBA 2K19 (20th Anniversary Edition)
|99.99
|99.99
|NBA 2K19 (Standard Edition)
|59.99
|59.99
|Red Dead Redemption 2
|59.99
|59.99
|Red Dead Redemption 2: Special Edition
|79.99
|79.99
|Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
|99.99
|99.99
|Sekiro: Shadows Die Twice
|59.99
|59.99
|Tom Clancy's The Division 2 (Gold Edition)
|99.99
|99.99
|Tom Clancy's The Division 2 (Standard Edition)
|59.99
|59.99
|Tom Clancy's The Division 2 (Ultimate Edition)
|119.99
|119.99
|* Liste fiyatıdır, özel indirimler hariçtir ** Ön sipariş fiyatıdır
Tablodan da görüldüğü üzere sözkonusu bu popüler oyunların ABD’deki satış fiyatları 59.99 dolardan başlıyor. Bugünkü dolar kurundan hesaplandığında Türkiye’de 600 TL’ye dayanan standart oyun fiyatları, ABD’de 335 TL seviyesinde. Bununla birlikte Türkiye’de Xbox ve PlayStation platformları arasında açılan makasın, ABD’de gözlenmediğini de belirtelim.
SEPETE BİLE GİREBİLİR!
Her ne kadar yeni yıl, sömestr, bahar... vs indirimleri olsa da, popüler oyun fiyatlarının yüksek seyri, Türkiye gibi son yıllarda oyun pazarı gittikçe parlayan bir ülkede Sony ve Microsoft'un stratejisiyle ilgili eleştirilerin de artmasına yol açıyor.
Şirketlerin dolar kuruna bağlı maliyet artışları olduğu bir gerçek ama yine de ABD'deki fiyatları gören oyunseverler, yaşanan bu durumdan hiç de memnun değil.
Türkiye’deki oyuna olan ilgiyle birlikte artan oyun fiyatları, henüz TÜİK tarafından izlenmiyor. Ancak geniş oyuncu kitlesiyle birlikte önemli bir tüketim unsuru haline gelen oyunların, gelecek dönemde TÜİK’in enflasyon sepetinde de kendine yer bulması açıkçası hiç de şaşırtıcı bir gelişme olmayabilir.
Eğer fiyatlar bu şekilde artmaya devam ederse, yakın dönemde, "çarliston biber" yerine “Bu ayın zam şampiyonu Red Dead Redemption 2” gibi durumlarla da karşılaşabiliriz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.