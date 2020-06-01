ABD'de siyahi Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestolar pazar günü de devam etti

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Boston’dan San Francisco’ya binlerce protestocu bulundukları şehirlerde sokaklara inerek, ülkedeki ırkçılığa ve polis şiddetine karşı “Siyahilerin hayatı önemli”, “Nefes Alamıyorum” yazılı pankart ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Washington DC, Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles, Seattle ve San Francisco gibi büyük kentler dahil en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, pazar günkü protestolar için 15 eyalette Ulusal Muhafız birliklerinin yine destek için göreve çağrıldığı kaydedildi.

- Gösterilerde şiddet ve yağmalama olayları devam etti

California’daki Long Beach ve San Jose şehirlerinde birçok dükkanda yağmalamalar yaşanırken, Indianapolis’teki gösteriler sırasında çıkan çatışmalarda ise iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

New York’un değişik bölgelerde devam eden protestolarda da zaman zaman polis ile gergin anlar yaşandı.

Brooklyn Köprüsü üzerinden Manhattan’a giren kalabalık bir protestocu grup, Union Meydanı’nda çevik kuvvet polisi ile karşı karşıya geldi, çıkan arbedede onlarca gösterici gözaltına alındı, olaylarda bir polis aracı yakıldı.

Göstericiler Manhattan'daki tarihi St. Patrick’s Katedralinin duvarları da dahil birçok binaya sprey boya ile “Nefes Alamıyorum” yazdı.

Yağmalama ve hasara karşı bazı iş yeri sahipleri, mağazalarının kapı ve pencerelerini tahta plakalarla kapattı.

- Bazı polislerin göstericilerle dayanışması takdir topladı

Öte yandan, protesto gösterilerinin çoğunda polisle yaşanan gerginlikler öne çıkarken, bazı gösterilerden sosyal medyaya düşen görüntüler ise protestolara farklı bir boyut kattı.

New Jersey’nin Camden Bölgesi Polis Şefi Joe Wysocki’nin göstericiler arasında yumruğunu kaldırarak onlarla yürümesi polisin protestocularla dayanışma örneği göstermesi açısından takdir topladı.

Aynı şekilde Michigan’ın Flint Township kasabasından gelen görüntülerde de Genesee Bölgesi Şerifi Christopher Swanson’un göstericilerin “Bizimle yürü” talebine olumlu cevap vererek protestoya katılması sosyal medyada en fazla paylaşılan pozitif videolardan biri oldu.