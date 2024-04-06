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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'dan, Mısır ve Katar liderlerine çağrı: Ateşkes için Hamas'a baskı yapın

        ABD Başkanı Biden'dan, Mısır ve Katar liderlerine çağrı: Ateşkes için Hamas'a baskı yapın

        ABD Başkanı Joe Biden, Mısır ve Katar liderlerine bugün bir mektup göndererek ateşkes ve rehine takası için Hamas'a baskı yapılmasını istedi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 00:17 Güncelleme: 06.04.2024 - 00:17
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        Mısır ve Katar'a "Hamas'a baskı yapın" dedi
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        ABD Başkanı Joe Biden'ın, Mısır ve Katar liderlerine, "ateşkes için Hamas'a baskı yapılması" çağrısı içeren birer mektup gönderdiği bildirildi.

        Amerikan medyasına açıklama yapan ve ismi belirtilmeyen bir yetkili, Biden'ın kısa süre önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye özel birer mektup gönderdiğini belirtti.

        Buna göre Biden, mektubunda Mısır ve Katar'a "ateşkes görüşmelerini hızlandırması için Hamas'a baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

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        Haberde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, İsrailli rehinelerin aileleriyle pazartesi görüşeceği de yazıldı.

        Mektupların Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'ün, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası konusunu ele almak üzere Kahire'de Katar, Mısır ve İsrailli üst düzey yetkililerle bir araya geleceği haberleriyle aynı döneme rastlaması dikkati çekti.

        ABD Başkanı Biden, perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde "Gazze'de acil ateşkes sağlanması" ve "İsrail'in bu konuda ateşkese yönelik adım atması" çağrısında bulunmuştu.

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        ABD medyasına yansıyan haberlerde, CIA Direktörü Burns'ün Kahire'ye ziyaretinin bu hafta sonu gerçekleşmesinin beklendiği bildirilmişti.

        MÜZAKERELER DOLAYLI YÜRÜTÜLÜYOR

        Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere Mossad Başkanı Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

        İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki heyetin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

        İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

        Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

        İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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