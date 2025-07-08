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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü - Güncel haberler | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 02:31 Güncelleme: 08.07.2025 - 02:31
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        Rubio ile Netanyahu görüştü
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        İsrail hükümetine bağlı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin Washington'daki "Blair House"da gerçekleştiği bildirildi.

        İkilinin görüşmeye önce heyetlerle başladığı kaydedilen açıklamada, daha sonra görüşmenin baş başa devam ettiği ifade edildi.

        Açıklamada, Netanyahu'nun aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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