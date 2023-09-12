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        ABD Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'daki seçimi tanımıyoruz

        Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Ermeni ayrılıkçılarının kontrolündeki alanlarda yapılan sözde 'cumhurbaşkanı seçimi' hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Karabağ bölgesini bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıyoruz. Bu nedenle sözde cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını tanımıyoruz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 03:31 Güncelleme: 12.09.2023 - 03:31
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        ABD Dışişleri'nden Karabağ açıklaması
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı Karabağ'da, Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde "cumhurbaşkanı seçimini" tanımadığını bildirdi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan'ın sorunlarını diyalog yoluyla çözmesine destek vermeye devam edeceğini ifade eden Miller, Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılması çağrısını yineledi.

        AA'nın haberine göre; Sözcü Miller, "Daha önce de söylediğimiz üzere Karabağ bölgesini bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıyoruz. Bu nedenle sözde cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını tanımıyoruz." açıklamasında bulundu.

        Karabağ'daki gayrimeşru Ermeni güçleri, kontrolündeki topraklarda 9 Eylül’de sözde "cumhurbaşkanı seçimi” düzenlemişti.

        Azerbaycan yönetimi ise Karabağ'da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimi "ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket" olarak nitelendirerek kınamıştı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #karabağ
        #Azerbaycan
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