Reuters

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, yollardaki 3 milyon aracını geri çağırdı. Yapılan açıklamaya göre, hava yastığı (airbag) hatası bulunan söz konusu araçlar için şirketin kasasından 610 milyon dolar çıkacak.

Amerikan Ulusal Trafik Güvenliği Dairesi'nin - NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration),araçların sürücü tarafındaki hava yastıklarında hata bulunması sonucu Ford'tan geri çağırma operasyonu talep ettiği belirtiliyor.

Geri çağırma operasyona dahil edilen araçların 2.7 milyon adedinin ABD'de bulunduğu da verilen bilgiler arasında. NHTSA'nin Mazda'NIN 2007-2009 yılları arasında üretilen B-Serisi araçları için de airbag hatası kaynaklı geri çağırma talep ettiği belirtiliyor.

Ford'un geri çağırdığı modeller 2006-2012 yılları arasında yollara çıkan Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr/MKZ, Mercury Milan ve Lincoln MKX olarak açıklanıyor.